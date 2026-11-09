La homilía de León XIV en Palermo que apuntó a la crisis que viven las familias de Argentina

El Papa León XIV presidió este lunes la Santa Misa desde el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, desde donde observó con alegría más de 2,5 millones de fieles, en quienes reconoció “el entusiasmo de la fe, que es el gran don del Espíritu en nosotros”.

La homilía del Santo Padre estuvo encauzada hacia las familias, en su labor evangelizadora, y la Iglesia como estandarte del bien común. “Con el corazón lleno de alegría celebro con ustedes esta Santa Eucaristía. ‘Vengan a contemplar las obras del Señor’, nos invita hoy el salmista; la obra más hermosa que nos encomendó el Señor es su Iglesia, visible cada vez que el pueblo de Dios se reúne alrededor de la misma mesa para darle gracias”, reflexionó .

Asimismo, el Pontífice recordó a los presentes que se celebra la fiesta de la dedicación de la Basílica Lateranense, una conmemoración que “conduce al corazón de nuestro ser Iglesia” y que, al ser la Basílica de San Juan de Letrán la sede del Papa, representa la unidad y comunión de todas las Iglesias del mundo, precisamente por este motivo es llamada ‘Madre de todas las Iglesias’”.

A partir de esta premisa, el Santo Padre aseguró ante los feligreses que “la maternidad de la Iglesia de Roma se expresa en el servicio de comunión, para que todos los bautizados se reconozcan hermanos y hermanas en la única casa”, es así, que el Pontífice hizo presente que todas las personas, como hijos de Dios, son recibidos dentro de la Iglesia.

No obstante, indicó que desde sus inicios “la humanidad es tentada de negociar con Dios. Es la lógica pagana del ‘dar para tener’, una ilusión que, aunque prevalece en ocasiones en algunas personas, Jesús vino a desterrar de las mentes de sus hijos”, sumó de acuerdo al reporte de Vatican News.

“Cristo erradica esta mentalidad: Dios es el Padre siempre dispuesto a darnos todo bien. El templo, que es morada de su presencia, vuelve de ese modo a ser casa de oración para todos sus hijos”, enfatizó

La palabra de Dios brilla para las familias

Para el Papa León XIV, un Pontífice de espíritu misionero y cercano, no pasaron desapercibidas las dificultades y las problemáticas que aquejan al mundo y, de forma especial, al pueblo argentino. Por este motivo, el Santo Padre manisfetó su preocupación ante “la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares”.

Ante tal planteamiento, el Vicario de Cristo brindó sus palabras de aliento a los fieles y les manifestó que en Cristo, las familias y toda la sociedad, pueden encontrar sustento y protección. “En medio de todos estos sufrimientos y crisis, la Palabra de Dios brilla para nosotros de esperanza: Dios está en medio nuestro, no podemos temer. ‘El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros’”, prosiguió.

De este modo, Robert Prevost confirmó que “Cristo, con su resurrección, ya nos ha hecho espacio en su corazón”, una gracia que las familias deben acoger con amor, para que sean, así, renovadas en la fe y los valores fundamentales que, desde la familia, son transmitidos a la sociedad, permanezcan inamovibles.

En este sentido, el Papa León XIV exhortó con vehemencia a las familias presentes en la Eucaristía a “ser protagonistas en la evangelización, la Iglesia argentina las necesita”, y animó a los fieles a apoyar y sostener en su misión a los “los obispos, a los párrocos, a los agentes pastorales, a los catequistas”.

Finalmente, les recalcó que la fe se transmite en la intimidad del hogar “por medio de los gestos más sencillos: la bendición antes de comer, una oración antes de ir a dormir, el perdón y la escucha mutua, los abuelos que enseñan a rezar”.

“La familia es, en efecto, el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo”, cerró.

During the Mass, Pope Leo encouraged families “to take a leading role in evangelization.” He urged them to “not give in to those who dismiss the Christian family as outdated. On the contrary, today more than ever, it remains a pillar amid the many insecurities of our time.” It is in the family that the values of “faith, human virtues, a culture of work, respect for the elderly, the defense of life and fidelity to one’s word” are handed on. — Vatican News (@VaticanNews) November 9, 2026

Al acercarse el final de la misa, monseñor Jorge Ignacio García Cueva manifestó al Papa León XIV que el sentimiento que embarga a la naciónes de tan profunda alegría que desborda al alma, por ello, agradeció por su presencia y pastoreo.

“Su mensaje, Santo Padre, nos llena de esperanza; la Buena Noticia de Jesucristo es un bálsamo para las heridas de las familias argentinas”, ponderó.

Monseñor García Cuerva expresó en su discurso que, aunque exista mucho dolor en la sociedad, también se hace visible la fortaleza del pueblo gracias que “Jesús Eucaristía sacia el hambre de fraternidad que tenemos como pueblo y le pedimos que nos despierte la ternura que nos sensibilice el corazón para que se abran caminos de encuentro y de diálogo en cada mesa familiar y en la mesa grande de la Argentina”.

“Nos une, nos confirma en la fe, y nos permite anunciar que todos son bienvenidos y que conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona”, sentenció.