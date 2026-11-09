Martín Slipak lleva “Ambiente” al Teatro Picadero y abre un debate familiar incómodo

Tras su paso por la cartelera del circuito teatral independiente y una temporada a sala llena en Estudio Los Vidrios, Ambiente, la obra escrita y dirigida por Martín Slipak, se presentará en el Teatro Picadero a partir del 12 de enero.

Protagonizada por Maitina de Marco, Paco Gorriz y Mauricio Minetti, tendrá funciones por siete únicas semanas los martes a las 20.30 horas. Las entradas están a la venta a través de Plateanet y en la boletería de la sala, Pasaje Santos Discépolo 1857.

Sinopsis

Un joven visita a sus padres para pedirles que vendan su casa y con el dinero compren dos pequeños departamentos. Uno para ellos y otro para él.

El planteo cae de sorpresa y desata un debate incómodo y dilemático entre los miembros de la familia, en el que se discuten cuestiones como las responsabilidades entre padres e hijos, las exigencias, los sacrificios y las distintas realidades generacionales.

Una foto sobre esta crisis de época que impacta indefectiblemente en los vínculos...

