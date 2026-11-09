El papa León XIV encabezó una multitudinaria misa en Palermo y continúa su agenda en Buenos Aires

El papa León XIV encabezó este lunes su primera gran celebración religiosa en la Argentina con una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. La ceremonia reunió a una multitud de fieles y contó con la presencia del presidente Javier Milei, integrantes de su Gabinete, autoridades porteñas y representantes de distintos sectores políticos y religiosos.

La celebración comenzó a las 11.30, luego de que el Pontífice recorriera en el Papamóvil la avenida Del Libertador, donde miles de personas se acercaron para saludarlo. Según estimaciones difundidas durante la jornada, la convocatoria superó los dos millones de asistentes.

Durante su homilía, León XIV centró su mensaje en el papel de las familias como pilares de la sociedad y llamó a fortalecer los vínculos, la solidaridad y la transmisión de la fe.

El Santo Padre también hizo referencia a las problemáticas que atraviesan los hogares argentinos y mencionó la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas y las adicciones que afectan a los jóvenes.

“Cada familia puede convertirse en semilla de auténtica renovación para este país”, expresó el Papa, quien además convocó a las familias a asumir un rol activo en la evangelización: “¡Las exhorto a ser protagonistas en la evangelización! La Iglesia argentina las necesita”.

En otro tramo de su mensaje, pidió recuperar los gestos cotidianos de la fe, como compartir una oración, escuchar al otro y transmitir valores entre generaciones.

Milei y funcionarios participaron de la misa

Entre los presentes estuvieron el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes siguieron la celebración desde las primeras filas. También participaron el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y su esposa, Belén Ludueña.

La convocatoria reunió a funcionarios nacionales, autoridades de la Ciudad y representantes eclesiásticos, aunque la presencia de gobernadores y dirigentes opositores fue más acotada.

Por otra parte, el operativo sanitario desplegado durante la jornada registró una importante demanda. De acuerdo con datos del SAME, 290 fieles recibieron asistencia médica, de los cuales 275 fueron atendidos en el lugar y otros 15 necesitaron ser trasladados a distintos hospitales porteños.

Cinco pacientes fueron derivados al Hospital Rivadavia, seis al Pirovano, tres al Hospital Militar Central y uno al Ramos Mejía.

Cómo sigue la agenda del papa León XIV este lunes

Después de la misa en Palermo, el Pontífice retomará sus actividades oficiales durante la tarde con una serie de encuentros institucionales, sociales y religiosos.

El cronograma previsto para lo que resta de este lunes 9 de noviembre es el siguiente:

16.10: encuentro con representantes del mundo del trabajo, sindicalistas y referentes de movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero.

17.30: reunión con líderes de comunidades cristianas y representantes de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

18.45: celebración de las Vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

19.45: cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal.

Córdoba y Luján, las próximas paradas del Papa

La visita apostólica continuará este martes 10 de noviembre con un viaje a Córdoba. León XIV partirá por la mañana y encabezará una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Por la tarde, mantendrá un encuentro con representantes del clero en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

De regreso en Buenos Aires, participará a las 20.15 de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

El miércoles 11 será la última jornada de su visita a la Argentina. El Pontífice visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y luego viajará a Luján para celebrar una misa a las 10 en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Finalmente, tendrá lugar la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar con su recorrido por Sudamérica.