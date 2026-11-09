Pampita, Yanina Latorre y Flor de la V: Los famosos fueron a ver a León XIV en Palermo

La visita del papa León XIV a la Argentina movilizó a miles de personas y también despertó el entusiasmo de varias figuras del espectáculo. Este lunes, durante la multitudinaria misa que encabezó en el barrio porteño de Palermo, distintas celebridades se acercaron al Monumento de los Españoles para verlo de cerca y participar de la celebración religiosa.

Entre las caras conocidas estuvieron Pampita, Yanina Latorre, Vicky Xipolitakis, Valeria Mazza, Georgina Barbarossa, Analía Franchín y Soledad Pastorutti, quienes compartieron imágenes y mensajes en sus redes sociales.

Pampita y su emoción por la llegada del Papa

Carolina “Pampita” Ardohain fue una de las figuras que siguió de cerca la llegada del Pontífice. El domingo se acercó al Aeroparque Jorge Newbery junto a un grupo de amigas para recibirlo y poder verlo durante sus primeros momentos en el país.

Una de sus acompañantes compartió una historia en redes con una frase que resumió la expectativa del grupo: “Señales. Viendo llegar al Papa”.

La modelo también estuvo presente este lunes en Palermo para participar de la misa y acompañar la celebración.

Yanina Latorre y Analía Franchín, invitadas especiales

Otra de las duplas que llamó la atención fue la de Yanina Latorre y Analía Franchín. Ambas llegaron al Monumento de los Españoles antes del comienzo de la ceremonia y contaron cómo fue el ingreso al sector destinado a los invitados.

“Entramos con el QR, invitadísimas, felices”, relató Yanina en sus historias de Instagram. También mostró su entusiasmo por formar parte del encuentro y hasta lució una escarapela argentina para la ocasión.

Vicky Xipolitakis volvió a encontrarse con un Papa

Vicky Xipolitakis fue otra de las famosas que no quiso perderse la visita. La panelista realizó un móvil en vivo desde Plaza San Martín y pudo ver de cerca el paso del vehículo que trasladaba al Santo Padre.

Emocionada, le dedicó un grito desde la multitud: “¡Papá León, te queremos un montón!”.

Luego compartió una publicación en sus redes sociales con un mensaje especial: “¡Qué gran bendición! Papa León XIV”.

No fue la primera vez que la mediática tuvo la oportunidad de encontrarse con un Pontífice: en septiembre de 2015 también había protagonizado un comentado encuentro con el papa Francisco.

Georgina Barbarossa, Valeria Mazza y Soledad Pastorutti también dijeron presente

La misa también tuvo otras figuras destacadas. Georgina Barbarossa trasladó su programa A la Barbarossa hasta el Monumento de los Españoles para realizar una cobertura especial de la celebración.

Por su parte, Valeria Mazza se acercó para participar de la ceremonia junto a los fieles y compartir la llegada del líder de la Iglesia Católica.

La música también tuvo su lugar en la previa: Soledad Pastorutti subió al escenario para acompañar con su voz la espera de las miles de personas que se congregaron en Palermo.

Así, la visita de León XIV trascendió el ámbito religioso y reunió a personalidades de distintos espacios del espectáculo, la televisión y la música, que se sumaron a una jornada marcada por la emoción y la expectativa.