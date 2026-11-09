Allanan la casa del joven que intentó infiltrarse en el operativo del Papa: Armas y credenciales falsas

La investigación por el intento de vulnerar el operativo de seguridad durante la misa del papa León XIV en Palermo sumó un nuevo capítulo. Este lunes, efectivos de la Policía Federal allanaron la vivienda del joven de 25 años que había sido detenido el domingo cuando intentaba ingresar a un sector restringido en las inmediaciones del Monumento de los Españoles.

El procedimiento se llevó adelante en un domicilio del barrio porteño de Palermo por orden del Juzgado Federal N.º 1, a cargo de la jueza María Servini. Durante el operativo, los investigadores encontraron armas, municiones, credenciales falsas y una importante cantidad de equipos de comunicación.

El sospechoso había sido interceptado por efectivos de la Policía de la Ciudad en el cruce de las avenidas Del Libertador y Kennedy, cuando circulaba en una motocicleta con una patente apócrifa, balizas policiales y documentación que simulaba habilitarlo para ingresar al dispositivo de seguridad.

Entre las identificaciones que llevaba había una credencial con la inscripción “Enlace Vaticano”, además de otros elementos con los que habría intentado justificar su presencia en la zona restringida.

Qué encontraron en el allanamiento

El procedimiento permitió secuestrar una pistola calibre 9 milímetros, municiones y cargadores de distintos calibres. También se incautaron 43 equipos de comunicación tipo trunking, radios, baterías, bases de cargadores y otros dispositivos de radiofrecuencia.

El listado de elementos secuestrados incluyó además:

Dos cámaras corporales.

Tres notebooks, dos computadoras y una tablet.

Dos teléfonos celulares.

Una credencial apócrifa del Vaticano a nombre del detenido.

Chapas y placas con insignias de jerarquía policial.

Una patente con referencias a radioaficionados.

Documentación considerada de interés para la causa.

La cantidad de dispositivos de comunicación y los elementos vinculados con fuerzas de seguridad quedaron bajo análisis de los investigadores para determinar su procedencia y posible utilización.

La investigación quedó en manos de la Justicia Federal

Tras la detención inicial, intervino personal del Departamento Federal de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, que trasladó al acusado a una dependencia de esa fuerza.

La causa fue caratulada como “Intimidación Pública y Falsificación de Documento Público” y quedó bajo la órbita de la jueza María Servini, con intervención de la Secretaría N.º 2, a cargo de Gonzalo Mendieta.

Durante el allanamiento también trabajaron especialistas de distintas áreas de la Policía Federal. Participaron canes detectores de explosivos, personal de Cibercrimen, peritos encargados del levantamiento de rastros y efectivos de Operaciones Técnicas Especiales, que analizaron y secuestraron los dispositivos de comunicación.

Ahora, la Justicia deberá determinar para qué utilizaba el joven las credenciales, los equipos y los elementos similares a los empleados por fuerzas de seguridad, además de establecer si existieron otras personas involucradas.

El episodio había generado preocupación por haberse producido en medio del amplio despliegue de seguridad organizado en Palermo para la misa encabezada por León XIV, que reunió a miles de fieles y autoridades en uno de los principales puntos de la visita papal a la Argentina.