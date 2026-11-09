León XIV: Horarios, accesos y todo lo que hay que saber del encuentro con jóvenes en Palermo

El encuentro del papa León XIV con los jóvenes tendrá lugar este martes 10 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Ante la convocatoria, el Gobierno de la Ciudad prepara un operativo especial de organización, seguridad y transporte para facilitar el ingreso de los asistentes y la desconcentración al finalizar la actividad.

La apertura de los accesos está prevista para las 12, mientras que desde las 16 habrá música en vivo y animación, con las presentaciones de Valentino Merlo, Nahuel Pennisi y Maggie Cullen, entre otros artistas.

El Sumo Pontífice arribará a las 20.15 y el encuentro finalizará a las 22. La actividad se desarrollará en el cruce de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, con un corredor para los feligreses que se extenderá a lo largo de Libertador hasta Olleros.

El predio contará con sectores delimitados, accesos diferenciados y corredores de circulación y egreso. También habrá pantallas y sonido para seguir la ceremonia desde distintos puntos, además de puestos de hidratación, información, baños, atención sanitaria y espacios gastronómicos.

Quiénes pueden participar y cómo ingresar

La convocatoria está abierta tanto a jóvenes que se hayan inscripto previamente como al público general. Para quienes cuentan con inscripción, se estableció una franja de edad de 15 a 35 años, con una distribución en ocho sectores identificados por colores y acceso mediante código QR.

En total, se habilitarán ocho puntos de ingreso y egreso para ordenar la circulación:

Avenida Sarmiento y avenida Santa Fe: ingreso por Plaza Italia y luego por avenida Colombia. Destinado al público general sin QR y a personas con discapacidad. Avenida Intendente Bullrich y avenida Santa Fe: exclusivo para jóvenes inscriptos. Ortega y Gasset y avenida Luis María Campos. Olleros y avenida Luis María Campos. Teodoro García y avenida Luis María Campos. Virrey Vértiz y José Hernández. Olleros y Valentín Alsina. Avenida Figueroa Alcorta y doctor Roberto Levillier: habilitado para inscriptos y público general, con prioridad de orientación para quienes tengan inscripción.

Además, habrá calles destinadas exclusivamente a la salida de asistentes: Gorostiaga, Maure y Dorrego, en dirección a la avenida Luis María Campos.

Qué se puede llevar y qué está prohibido

Para evitar inconvenientes en los controles de acceso, las autoridades establecieron una lista de elementos permitidos y otros que no podrán ingresar al encuentro.

Elementos permitidos:

Termo y mate.

Gorras, protector solar y repelente.

Abrigo y capas de lluvia.

Paraguas plegables.

Botellas y recipientes de plástico.

Alimentos con utensilios descartables.

Baterías portátiles.

Bolsos pequeños y mochilas de hasta 15 litros.

Bastones y muletas.

Pequeños binoculares.

Banderas argentinas o del Vaticano con asta flexible.

Imágenes de la Virgen de hasta 50 centímetros, con andas.

También se permitirá llevar bolsas para residuos, papel higiénico, toallas húmedas y pañuelos.

Elementos prohibidos:

Armas y elementos punzocortantes.

Bebidas alcohólicas y envases de vidrio.

Velas, pirotecnia, drones y láseres.

Walkie-talkies.

Valijas, bolsos grandes y mochilas de más de 15 litros.

Paraguas no plegables y astas rígidas.

Bicicletas, monopatines y rollers.

Cascos de moto y bicicleta.

Megáfonos y bocinas de aire.

Computadoras.

Objetivos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros.

Carpas y sombrillas.

Mascotas.

Cómo llegar al Monumento de los Españoles

El operativo también contempla refuerzos y servicios especiales de transporte público para facilitar la llegada y, especialmente, la salida de los asistentes.

Colectivos

Las 103 líneas nacionales que circulan por la Ciudad dispusieron refuerzos en sus servicios desde las 18 del domingo. También se sumaron 13 líneas porteñas: 12, 34, 39, 42, 44, 64, 65, 102, 107, 108, 109, 118 y 151.

Para la desconcentración habrá unidades esperando especialmente en la zona de Pacífico y Plaza Italia. Las líneas previstas son: 57, 60, 161, 194, 34, 166, 145, 160, 37, 10, 188, 128, 39 y 12.

Subtes

El martes 10, todas las líneas funcionarán con servicio de día hábil. En principio, las estaciones estarán abiertas, con excepción de aquellas que permanecen cerradas por obras. De todos modos, ante situaciones de riesgo, saturación o falta de operatividad, se aplicarán los protocolos correspondientes.

La línea D extenderá su funcionamiento hasta la 1.30 para facilitar la desconcentración. Habrá dos recorridos especiales:

Hacia Catedral: se podrá subir en Plaza Italia, con paradas en Pueyrredón y 9 de Julio, habilitadas únicamente para el egreso de pasajeros.

Hacia Congreso de Tucumán: se podrá abordar en Palermo y bajar en Juramento y Olleros, también con estaciones habilitadas únicamente para la salida.

Por su parte, la línea H garantizará la conexión con la D mediante un servicio directo desde Santa Fe —con ingreso únicamente por combinación— hasta Once, donde se permitirá solamente el egreso.

Taxis y aplicaciones

Para evitar la saturación de las avenidas y calles prioritarias para el transporte público, los taxis y vehículos de aplicaciones deberán utilizar puntos específicos para el ascenso y descenso de pasajeros.

Con este esquema, la Ciudad busca ordenar la llegada de miles de personas al Monumento de los Españoles y garantizar una desconcentración escalonada una vez finalizado el encuentro del papa León XIV con los jóvenes.