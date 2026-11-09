Wanda Nara y Mauro Icardi: El presunto informe que reaviva una disputa familiar

El enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo después del episodio ocurrido en la denominada Casa de los Sueños, que terminó con un importante operativo policial y la presencia de una ambulancia. En medio de la repercusión, se conoció un presunto informe sobre la situación de una de las hijas que tienen en común y su vínculo con el futbolista.

🔴 EXCLUSIVO: LA DECLARACIÓN DE LA HIJA DE WANDA NARA Y MAURO ICARDI Cc #PrimiciasYa @primiciasyacom https://t.co/nEmgg5NPoX — América TV (@AmericaTV) November 9, 2026

El documento fue difundido por la periodista Naiara Vecchio en su cuenta de X y llevaría fecha del 7 de noviembre de 2026. Según el contenido que trascendió, el escrito reúne observaciones realizadas a partir del relato de la menor y menciona la existencia de indicadores compatibles con posibles situaciones de maltrato infantil.

También hace referencia a presuntos antecedentes de violencia de género contra Wanda Nara que la niña habría presenciado. Se trata de señalamientos sensibles que, por el momento, deben ser considerados como parte de una evaluación y no como hechos judicialmente comprobados.

Qué recomienda el documento sobre la hija de Wanda e Icardi

Uno de los aspectos centrales del informe es el pedido de priorizar la protección integral de la menor, con especial atención a su estado emocional, sus necesidades y su voluntad respecto del vínculo con su padre.

En ese sentido, el texto advierte que forzar instancias de acercamiento podría resultar contraproducente y profundizar el malestar de la adolescente. También plantea la importancia de garantizarle un espacio terapéutico individual.

De todos modos, el propio documento aclara que las observaciones no constituyen una acreditación judicial de los hechos denunciados. Por eso, sus conclusiones no deben interpretarse como una sentencia ni como una resolución definitiva sobre la responsabilidad de alguno de los adultos involucrados.

La respuesta de Mauro Icardi y la versión de su defensa

En paralelo, Mauro Icardi y su equipo de abogados rechazaron las acusaciones y difundieron un comunicado para dar su versión sobre lo ocurrido en la Casa de los Sueños.

La situación también generó versiones sobre una posible detención del delantero del Galatasaray. Sin embargo, hasta el momento de la publicación de la información que trascendió, no había una confirmación oficial de una orden de detención contra el futbolista.

Por otra parte, se informó sobre un allanamiento vinculado con la recuperación de pertenencias de la adolescente. Ese procedimiento, por sí solo, no implica que las denuncias hayan sido desestimadas ni anticipa cuál será la resolución de la Justicia.

Así, el conflicto entre Wanda Nara e Icardi vuelve a quedar en el centro de la escena, esta vez con el foco puesto en la situación de su hija y en la necesidad de resguardar su bienestar mientras avanzan las actuaciones correspondientes.