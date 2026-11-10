Fito Páez sorprendió en La Fábrica durante el homenaje a “La La La”

Fito Páez sorprendió al público de La Fábrica este lunes, durante el homenaje por los 40 años de La La La, el histórico álbum doble que grabó junto a Luis Alberto Spinetta en 1986.

El músico rosarino asistió al espectáculo y se sumó al escenario de Fitz Roy 1245 para cantar y tocar en piano “Dejaste ver tu corazón”, una de las canciones del disco.

La noche contó además con la participación especial de Machi Rufino, quien subió al escenario para tocar el bajo en “Instant-táneas”, canción en cuya grabación original también participó hace cuatro décadas.

Fito volvió a sumarse al escenario para interpretar “Hay otra canción”, acompañado por Machi Rufino en el bajo, protagonizando otro de los momentos destacados de la noche.

Encabezado por Alejo Kia, Luca Bocci y Lucas Forna, el espectáculo recupera el repertorio de uno de los discos fundamentales del rock argentino. Tras agotar las localidades de este lunes, La La La – 40 años | Spinetta & Páez tendrá una nueva función el próximo lunes 16 de noviembre en La Fábrica, con los últimos tickets disponibles a la venta.

Despedida de año en Rosario

Fito Páez vuelve a su Rosario natal para despedir el año con shows en el Anfiteatro Municipal, en lo que serán noches de celebración, con un recorrido por las canciones que marcaron su historia y que, desde hace décadas, forman parte de la vida de varias generaciones.

Tras agotar rápidamente la función del sábado 19 de diciembre, se agregaron nuevas presentaciones para el jueves 17 y el domingo 20.

Después de un año de escenarios y encuentros con su público en todas partes del mundo, Fito vuelve a casa para compartir con los rosarinos una noche a la altura de ese vínculo único entre un artista y su ciudad.