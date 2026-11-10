Armado opositor: “La alternativa es un candidato a presidente radical”

El radicalismo bonaerense congregó este sábado en el Club Sportivo de Baradero a más de 500 dirigentes, militantes y autoridades en el Encuentro Provincial, marco en el que se escucharon fuertes críticas al rumbo económico del Gobierno de Javier Milei, al tiempo que se planteó la necesidad de construir una alternativa política con un candidato presidencial surgido del centenario partido.

La actividad desarrollada bajo la consigna “Pensar la Provincia. Construir una alternativa nacional”, contó con la participación del titular de la Convención Provincial, Pablo Nicoletti; el presidente del Comité Nación, Leonel Chiarella; su par del Comité Provincia, Emiliano Balbín; la vicepresidenta Josefina Mendoza; el secretario general Matías Civale; el titular de la UCR porteña, Hernán Rossi, además de legisladores, concejales y referentes partidarios de todo el territorio bonaerense.

“Los números de la macroeconomía no pueden ser la excusa para no ver lo que pasa en cada casa. Hay familias que no llegan a fin de mes y trabajadores que pierden su empleo. El radicalismo no va a mirar para otro lado: la alternativa es la UCR, con un candidato a presidente radical”, enfatizó Nicoletti al cierre del encuentro.

Gran jornada en Baradero, más de 500 radicales de toda la Provincia debatimos la situación del país y la provincia. Los números de la economía no llegan a la mesa de las familias. Con Leonel Chiarella lo dijimos claro: la alternativa es la UCR, con un candidato a presidente radical. — Pablo Nicoletti (@pablonicoletti_) November 7, 2026

En tanto, a través de sus redes sociales, resumió: “Gran jornada en Baradero, más de 500 radicales de toda la Provincia debatimos la situación del país y la provincia. Los números de la economía no llegan a la mesa de las familias”.

“Con Leonel Chiarella lo dijimos claro: la alternativa es la UCR, con un candidato a presidente radical”, completó.

A su turno, el titular del radicalismo nacional afirmó que “fue una oportunidad para escuchar, intercambiar experiencias y conversar sobre los desafíos que tenemos por delante como partido”.

En Baradero compartimos un encuentro con dirigentes y militantes radicales de toda la provincia de Buenos Aires, junto a Pablo Nicoletti, presidente de la Convención Provincial, y Hernán Rossi, presidente de la UCR de la Ciudad de Buenos Aires. Fue una oportunidad para escuchar, intercambiar experiencias y conversar sobre los desafíos que tenemos por delante como partido. Tenemos dirigentes, intendentes, concejales y militantes que todos los días trabajan para transformar la realidad de sus comunidades. Esa experiencia de gestión, ese compromiso y esa presencia son nuestra principal fortaleza. Queremos una UCR protagonista, que asuma responsabilidades y ofrezca una alternativa para el futuro de la provincia de Buenos Aires y de todo el país. Ese es el radicalismo que queremos construir. Con los pies en el territorio, cerca de la gente y trabajando juntos para volver a ser una opción de gobierno. — Leonel Chiarella (@leonelchiarella) November 8, 2026

“Tenemos dirigentes, intendentes, concejales y militantes que todos los días trabajan para transformar la realidad de sus comunidades. Esa experiencia de gestión, ese compromiso y esa presencia son nuestra principal fortaleza”, aseveró Chiarella.

Y sentenció: “Queremos una UCR protagonista, que asuma responsabilidades y ofrezca una alternativa para el futuro de la provincia de Buenos Aires y de todo el país. Ese es el radicalismo que queremos construir. Con los pies en el territorio, cerca de la gente y trabajando juntos para volver a ser una opción de gobierno”.