Apuñaló al vecino tras discutir por la mordedura de un perro en Arturo Seguí

Un muchacho de 18 años fue aprehendido este lunes acusado de atacar con un cuchillo a un joven de 25 años en medio de un violento enfrentamiento vecinal ocurrido en Arturo Seguí, partido de La Plata. La víctima sufrió al menos tres heridas punzantes y debió ser trasladada al Hospital San Roque de Gonnet, informaron fuentes policiales.

El episodio ocurrió en la zona de calle 159, entre 414 bis y 415, cuando personal policial del Comando de Patrullas Norte acudió al lugar tras recibir un alerta del 911 por un conflicto vecinal que había terminado con una persona herida con un arma blanca.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el enfrentamiento se habría originado cuando el perro de la víctima mordió al joven al pasar frente a su vivienda. La situación derivó en una discusión que rápidamente escaló a una pelea a golpes de puño.

En medio de la confrontación, el joven habría tomado un cuchillo tipo carnicero, de aproximadamente 20 centímetros de hoja y mango blanco, y atacado a su vecino. Como consecuencia, el hombre recibió al menos tres heridas punzantes en la zona del omóplato.

Una ambulancia del SAME acudió al lugar y asistió al herido, quien fue trasladado consciente al Hospital San Roque de Gonnet. Según el informe policial, se encontraba fuera de peligro al momento de su derivación.

En el procedimiento, los efectivos aprehendieron al presunto agresor y secuestraron el cuchillo que habría sido utilizado durante el ataque.

La causa fue caratulada como “tentativa de homicidio” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Menucci.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, el funcionario judicial convalidó el procedimiento y dispuso que el acusado permanezca aprehendido, con remisión de las actuaciones para la primera audiencia judicial.