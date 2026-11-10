Chorrea sabor en Gorostiaga: todo listo para la Fiesta de la Empanada Frita al Disco

Este viernes 13 de noviembre, a partir de las 20 horas, el pueblo rural de Gorostiaga, partido de Chivilcoy, se viste de gala para recibir a la cuarta edición de la Fiesta de la Empandas Frita al Disco.

Será una noche de arte, gastronomía, música, danzas, artesanías y las tradicionales empanadas fritas al disco, todo con entrada gratuita.

El evento, organizado por la Escuela Secundaria Nº 13, con el acompañamiento de la Municipalidad de Chivilcoy y de HRG Pastas, surgió como un proyecto pedagógico y artístico de la comunidad educativa y hoy ya es un clásico.

“ ¿Ya elegiste tu sabor favorito? Porque hay clásicos, hay sorpresas… y hay empanadas para todos los gustos”, invitan desde la organización, al tiempo que aconsejan llevar efectivo, ya que la señal puede fallar al estar en zona rural.

“Gracias por entender el ritmo de nuestro pueblo. Nos vemos en la estación para compartir empanadas y abrazos”, cierran.