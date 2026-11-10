Don Osvaldo confirmó su primer show del 2027: el 16 de enero en Mar del Plata

Don Osvaldo está culminando el 2026 con una agenda muy cargada y redondeando otro gran año para su público.



En el marco de la presentación de su último material en formato DVD, Zona Liberada, realizaron una gira de 27 shows recorriendo toda la Argentina y países vecinos, la cual finaliza a fin de este mes de noviembre y se avecina el show más grande de su carrera: el estadio el Club Atlético Huracán, el sábado 5 de diciembre.

Además, se encuentran grabando un nuevo disco de estudio que será lanzado en el 2027 y ya estrenaron su primer material adelanto titulado “La indiferencia”.

La maquinaria de Don Osvaldo no para y ya se encuentra preparando la actividad del año entrante y en ese marco confirmó el primer show para el 2027. Como de costumbre, será en el Estadio Polideportivo de la ciudad de Mar del Plata, el sábado 16 de enero.

Las entradas se consiguen desde el miércoles 11 de noviembre, a las 12 horas, a través de www.edenentradas.com y con hasta cuatro cuotas sin interés con tarjetas del Banco Provincia y en los siguientes puntos físicos:

CABA

Rivadavia Rock: Avenida Rivadavia 8705

Disquería RGS: Avenida Corrientes 5233

Casa Fama: Eva Perón 5438

Hot Rocks: Álvarez Thomas 540

El Templo de Momo: Boedo 969 Local 7-9.

GBA

Osiris: Avenida Gaspar Campos 5204, José C. Paz.

Mar del Plata

Rip Curl: San Lorenzo 1281

Don Osvaldo es la continuación de la historia artística de Patricio Santos Fontanet, líder de Callejeros hasta 2010, momento en el cual el proyecto reencarnó en Casi Justicia Social, para terminar de consolidarse como Don Osvaldo, desde septiembre de 2014.

Cuenta con tres discos de estudio y un DVD: 2015 - Casi Justicia Social, recientemente editado en versión Vinilo y Cd-Digipack / 2019 - Casi Justicia Social II / 2022 - Flor de Ceibo, también editado en formato Vinilo. / 2025 - DVD Zona Liberada.

