Aprender inglés después de los 40: qué cambia realmente en el cerebro adulto y qué es un mito

Por Ornella Muratore (*)

“Para qué voy a empezar ahora, si a esta edad ya no me entra nada”. Con los idiomas instalamos una frontera imaginaria: de chicos absorbemos todo; de grandes, llegamos tarde. Pero ¿qué parte de esa historia tiene respaldo científico y qué parte repetimos por costumbre?

La respuesta incomoda a los dos extremos. Ni el cerebro adulto funciona exactamente como el de un niño ni cumple 40 años y baja la persiana. La psicolingüística y la neurociencia ayudan a entender por qué.

El cerebro no se jubila a los 40

En 2018, Joshua Hartshorne, Joshua Tenenbaum y Steven Pinker analizaron datos de 669.498 hablantes de inglés, nativos y no nativos. En su estudio publicado en Cognition encontraron que la capacidad de aprender gramática se mantiene elevada hasta alrededor de los 17 años y después desciende. Eso no establece una edad a la que aprender sea imposible, ni describe todas las habilidades comunicativas.

La edad a la que empezamos puede influir en la posibilidad de alcanzar ciertos niveles de dominio, pero comunicarnos con eficacia no exige necesariamente sonar como alguien que creció en Londres.

La neuroplasticidad —la capacidad del sistema nervioso de cambiar con la experiencia— continúa en la adultez. No garantiza resultados idénticos, pero cuestiona la idea de una fecha de vencimiento.

Sabemos la respuesta, pero no nos sale

Imaginemos una entrevista laboral en inglés. Entendemos la pregunta. Y, de pronto, nos quedamos buscando una palabra sencilla que ayer reconocimos sin dificultad en un texto ¿Perdimos lo aprendido? No necesariamente.

La psicolingüística distingue entre reconocer una palabra y recuperarla a tiempo para hablar. Al conversar, seleccionamos palabras, organizamos frases y escuchamos al otro. Si esos procesos todavía requieren mucho esfuerzo consciente, hablar puede resultar más lento de lo que esperábamos.

Michael Ullman propuso en 2004, en Cognition, el modelo declarativo/procedimental, que vincula aspectos del lenguaje con distintos sistemas de memoria. Su propuesta ayuda a comprender por qué poder explicar una regla gramatical no equivale a usarla espontáneamente. Saber el pasado simple no equivale a contar una anécdota con soltura.

Y hay algo que solemos pasar por alto: los adultos no empezamos desde cero. Podemos relacionar lo nuevo con experiencias anteriores. Nuestra primera lengua puede interferir, pero también aporta conocimientos. La experiencia no reemplaza la práctica; puede ayudarnos a aprovecharla.

La pregunta incómoda es cómo enseñamos

Si aprendemos de maneras distintas, ¿por qué insistimos tantas veces en un único recorrido? Memorizar y completar ejercicios puede ser útil. El problema aparece cuando confundimos resolver una actividad con poder sostener una conversación.

En 2013, John Dunlosky y sus colegas revisaron diez técnicas de estudio en Psychological Science in the Public Interest. Encontraron especial respaldo para practicar la recuperación de información y distribuir el estudio a lo largo del tiempo. No estudiaron específicamente inglés en mayores de 40, pero sus resultados invitan a practicar sin depender siempre de los apuntes.

Necesitamos oportunidades para escuchar, hablar, equivocarnos y recibir devoluciones útiles. Y objetivos concretos: no estudia igual quien viaja que quien necesita dirigir reuniones de trabajo.

Tal vez debamos cambiar la pregunta. En lugar de “¿ya somos demasiado grandes para aprender inglés?”, podríamos preguntarnos si estamos creando las condiciones para aprenderlo. Cumplir 40 no nos condena al silencio. Y decir “nunca es tarde” tampoco alcanza.

Referencias

Hartshorne, J. K., Tenenbaum, J. B. y Pinker, S. (2018). A critical period for second language acquisition. Cognition, 177, 263–277. doi:10.1016/j.cognition.2018.04.007

Ullman, M. T. (2004). Contributions of memory circuits to language. Cognition, 92, 231–270. doi:10.1016/j.cognition.2003.10.008

Dunlosky, J. et al. (2013). Improving students’ learning with effective learning techniques. Psychological Science in the Public Interest, 14, 4–58. doi:10.1177/1529100612453266



(*) Profesora de Educación Superior en Inglés, formadora docente y fundadora de Muratore ELT.

