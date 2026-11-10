Botellas y termos: qué hay detrás del acero que usamos todos los días

Las botellas y los termos reutilizables se convirtieron en objetos cotidianos. Nos acompañan en el trabajo, en el gimnasio, durante un viaje o simplemente a lo largo del día. Su popularidad también instaló una pregunta que va más allá del diseño, el color o la capacidad: ¿sabemos realmente con qué materiales están fabricados los recipientes que utilizamos para tomar agua y otras bebidas?

La pregunta cobra especial relevancia ante la circulación de productos falsificados o de procedencia poco clara, que pueden presentar materiales no aptos para el contacto con alimentos.

Recientemente, dos informes realizados por la Unidad de Toxicología del Hospital Gutiérrez y el Centro Nacional de Intoxicaciones del Hospital Posadas analizaron recipientes térmicos falsificados, a pedido de un importador oficial y en el marco de causas judiciales. Uno de los estudios identificó una concentración de cobre superior al límite permitido y materiales no autorizados, mientras que el otro detectó manganeso y silicio y señaló incumplimientos en relación con los requisitos del Código Alimentario Argentino.

Más allá de los casos puntuales, estos resultados ponen de manifiesto la importancia de prestar atención a la calidad de los materiales con los que están fabricados los recipientes que utilizamos diariamente.

Los riesgos de utilizar productos falsificados

No se trata solamente de una cuestión de calidad o durabilidad. Cuando un recipiente está fabricado con materiales inadecuados o no autorizados para estar en contacto con bebidas, pueden existir riesgos para la salud.

Entre los aspectos que merecen atención se encuentran:

Liberación de metales: determinados materiales pueden desprender sustancias que terminan pasando a las bebidas.

Exposición a sustancias no permitidas: la presencia de componentes que no cumplen con las normas alimentarias puede representar un riesgo para el consumidor.

Contaminación de las bebidas: los materiales de composición desconocida o las terminaciones deficientes pueden comprometer las condiciones de higiene y seguridad del recipiente.

Riesgos asociados al uso prolongado: utilizar diariamente un producto que no cumple con los requisitos de seguridad alimentaria puede aumentar la exposición a sustancias potencialmente perjudiciales.

Por eso, elegir un producto de calidad no debería ser una cuestión exclusivamente estética o económica, sino también una decisión vinculada con el cuidado cotidiano.

No todo lo que dice “acero inoxidable” es lo mismo

Otro aspecto importante es conocer qué tipo de acero se utiliza. La expresión “acero inoxidable” por sí sola puede resultar insuficiente. Para recipientes destinados a bebidas se utiliza, entre otros, acero inoxidable 304, también identificado como 18/8, una alternativa ampliamente utilizada en productos de contacto alimentario por su resistencia a la corrosión y sus características de durabilidad.

También es recomendable observar el interior del recipiente: la superficie que entra en contacto con la bebida debería ser de acero, sin pinturas ni recubrimientos que puedan comprometer su uso.

El objetivo no es generar alarma, sino incorporar nuevos criterios al momento de elegir. Así como comparamos capacidad, diseño o conservación de temperatura, también podemos prestar atención a los materiales y a la calidad de fabricación.

Durabilidad: usar más y reemplazar menos

La elección de una botella de acero también tiene otra ventaja: su durabilidad y posibilidad de reutilización.

Un producto resistente, diseñado para un uso prolongado, puede acompañarnos durante años y disminuir la necesidad de consumir recipientes descartables. La sustentabilidad, desde esta mirada, no depende únicamente del material elegido, sino también de extender la vida útil de los objetos que incorporamos a nuestra rutina.

A esto se suma la funcionalidad. Las botellas térmicas de doble pared y aislamiento al vacío ayudan a conservar la temperatura y permiten utilizar el mismo recipiente en situaciones muy diferentes a lo largo del día.

En ese sentido, dentro de la propuesta de Hidrolit, la línea Chill declara cuerpo de acero 304 y doble pared al vacío, con prestaciones de hasta 24 horas para bebidas frías y 12 horas para calientes.

Una botella para cada rutina

Además del material y la calidad de fabricación, la elección también debería contemplar cómo y dónde vamos a utilizar el producto.

Para un uso diario y traslados cortos, por ejemplo, dentro de las alternativas de Hidrolit aparecen los modelos Chill Urbana de 500 y 750 ml. Para quienes necesitan mayor capacidad, se pueden considerar Andina de 950 ml, Gaucha de 750 ml o Patagonia de 880 ml. También existen opciones pensadas para usos específicos, como Nativa de 490 ml con infusor, mientras que para quienes buscan llevar un volumen mayor de bebida aparecen alternativas como el Tumbler Buenos Aires de 1,18 litros y el Termo Pampa de 1,4 litros.

Más que determinar cuál es “la mejor” botella, se trata de encontrar aquella que responda al uso real que le vamos a dar, sin perder de vista los materiales, la calidad de fabricación y las prestaciones que ofrece.

Elegir mejor también es cuidar nuestra salud

La circulación de recipientes falsificados deja una enseñanza importante: no todos los productos que encontramos en el mercado ofrecen las mismas condiciones de calidad y seguridad.

Elegir una botella reutilizable puede ser un gesto sencillo, pero también una oportunidad para incorporar hábitos de consumo más conscientes. La capacidad, el diseño o el color seguirán siendo parte de la decisión, pero deberían convivir con otras preguntas igualmente importantes: ¿qué tipo de acero tiene?, ¿está fabricada con materiales aptos para el contacto con alimentos?, ¿ofrece buenas condiciones de conservación y durabilidad?

La reutilización es un primer paso. La durabilidad es otro. Pero también es fundamental saber qué materiales utilizamos en los objetos que forman parte de nuestra vida cotidiana.

En definitiva, consumir responsablemente no significa solamente elegir productos reutilizables, sino también apostar por aquellos que ofrecen calidad, seguridad y están concebidos para acompañarnos durante más tiempo.