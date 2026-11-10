Desde Córdoba, el Papa convocó a una evangelización “con acento argentino”

“Felices los que anuncian con su vida la venida del Reino del Señor”. El estribillo de la canción de entrada de la misa presidida por el Papa León XIV en la mañana de este martes resonó con fuerza en la explanada de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba. Y no era para menos, ya que unió las voces de 650 mil fieles congregados para proclamar y celebrar su fe junto al Sumo Pontífice, que peregrinó 11.300 kilómetros para estar con ellos.

La ciudad mediterránea acogió a peregrinos que llegaron durante los últimos días desde el interior del país y que pasaron la noche en vigilia esperando el arribo del Sucesor de Pedro. El Pontífice realizó un largo recorrido en medio de los fieles, que lo aclamaron con fervor, entonando cantos pastorales mientras ondeaban banderas, pancartas y lienzos.

De acuerdo al reporte de Felipe Herrera-Espaliat para Vatican News, en el día de la memoria litúrgica del papa san León Magno, su predecesor y homónimo, el Pontífice pronunció una homilía en la que exhortó con fuerza a evangelizar. Animó a toda la asamblea a seguir el ejemplo de hombres y mujeres santos que los precedieron en la fe en tierras argentinas, recordando que toda persona está llamada a la santidad en perfecta unión con Dios.

Eso sí, León XIV precisó que la santidad siempre se traduce en una vocación misionera, pues “tenemos que dar a conocer a los demás la belleza que nosotros hemos conocido en Cristo”. Para ello, puntualizó el Santo Padre, se ha de enseñar con el ejemplo de la propia vida y con una adhesión absoluta a Jesucristo, tal como lo hicieron los santos, “algo que nos hace vivir con esperanza, aún en medio de la dificultad”.

Our duty, Pope Leo XIV said at Mass in Cordoba on Tuesday, is a joyful mission, connected to the universal call to holiness—a call that is “inherently missionary.” https://t.co/jmzL7XZ39O — Vatican News (@VaticanNews) November 10, 2026

Aludiendo a la belleza y diversidad geográfica de las sierras cordobesas, León XIV destacó la variedad de carismas y misiones que han distinguido a los santos y beatos “con acento argentino”, en quienes reconoció “la unidad entre pasión por el Evangelio y compromiso en la construcción de una patria fraterna y solidaria. Todos ellos supieron asumir los desafíos del propio tiempo histórico y lo transformaron en oportunidad de anuncio de la Buena Noticia, no en abstracto sino conformando su vida para lograr ser testimonio creíble y eficaz del amor de Cristo”.

Los santos canonizados por Francisco

El Pontífice continuó su homilía haciendo memoria agradecida de los dos santos argentinos canonizados por su propio compatriota, el Papa Francisco: el cura Brochero y Mama Antula.

Respecto del sacerdote san José Gabriel del Rosario Brochero, León XIV subrayó que “fue un verdadero enamorado del Señor, que supo encontrar en la oración la fortaleza de su vida”, y que gracias a su práctica asidua de los Ejercicios Espirituales conoció la amistad con Jesucristo que le permitió emprender una tarea apostólica “gastando las propias fuerzas en el anuncio del Evangelio, sin más armas que el crucifijo y el santo rosario”.

Al evocar a santa María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, puso de relieve cómo “supo aunar la contemplación con el auxilio al prójimo, reconociendo que el mejor ejercicio de caridad para con el otro es acercarle a Dios”, lo que la impulsó a recorrer “incansablemente el suelo de esta patria para mostrar a tantas personas el camino hacia el cielo”.

Un largo elenco de santos y santas

Para animar la fe e impulsar la vocación evangelizadora de los fieles reunidos, el Papa continuó describiendo un largo elenco de cristianos que vivieron heroicamente su fe en tierras argentinas, cuyos nombres eran recibidos con aplausos por los fieles. Así, recordó a mártires como san Héctor Valdivielso Sáez y los beatos martirizados en la Guerra Civil española y en las provincias argentinas de La Rioja y de Salta.

También trajo a la memoria a pastores como los beatos cardenal Eduardo Pironio y fray Mamerto Esquiú, y a las religiosas santa Nazaria Ignacia y las beatas María del Tránsito Cabanillas y Catalina de María Rodríguez, fundadoras de congregaciones. A ellas se sumaron otras mujeres consagradas a la educación de niños y al cuidado de enfermos, como las beatas María Ludovica de Angelis y Crescencia Pérez.

Highlights of Pope Leo XIV’s Mass in Cordoba, Argentina, where the Pope recalled the many Argentinian Saints and Blesseds whose spiritual legacy invites everyone to holiness. https://t.co/JhSbKzPYr3 — Vatican News (@VaticanNews) November 10, 2026

León XIV cerró este nutrido listado de testigos del Evangelio mencionando a laicos que vivieron su vocación bautismal en plenitud, como san Artémides Zatti y el beato Ceferino Namuncurá, además de la adolescente chilena Laura Vicuña, que ofreció la pureza de su vida en el sur de Argentina.

Evangelizar “en el tambo y en la oficina”

Al celebrar la santa misa por la santificación del pueblo argentino, el Papa llamó a todos a seguir la “luminosa estela de santidad” de quienes “ya han cumplido su misión en la tierra”. Asimismo, exhortó a los fieles a abrir sus corazones para ir a evangelizar “en la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina”.

El Santo Padre concluyó solicitando al Señor ayuda para actuar como el apóstol Pedro en el pasaje del Evangelio proclamado en la Eucaristía: “Pido a Dios, por intercesión de san León Magno, que nos continúe bendiciendo y nos dé la gracia de confesar siempre: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo»”.

Gratitud de la iglesia local

Al finalizar la celebración de la misa, el Arzobispo Metropolitano de Córdoba, el cardenal Ángel Sixto Rossi, agradeció la presencia del Papa en medio del pueblo argentino, evocando numerosos lugares que llevan nombres de santos a lo largo del país. Además, se refirió al impacto que tendrá la visita del Pontífice y aseguró que “para muchos de nosotros estos días significarán, a través de su persona y de su misión de vicario de Cristo, ese encuentro o reencuentro con Dios, con la esperanza, con la misericordia a través del sacramento de la reconciliación, con el deseo hondo o la necesidad de volver por otro camino, o de enderezar la senda torcida”.

León XIV respondió a sus palabras con un abrazo fraterno y el don de un cáliz para la arquidiócesis, signo eucarístico de la comunión de la Iglesia en la Sangre de Cristo. El cardenal Rossi lo exhibió sonriente ante toda la asamblea. Posteriormente, el Papa dio su bendición apostólica y, junto a los fieles, entonó el Salve Regina contemplando la imagen de Nuestra Señora de los Milagros, patrona de Córdoba.

Tras la misa, el Santo Padre se retiró de la Escuela de Aviación Militar en un vehículo cerrado rumbo a la casa arzobispal.