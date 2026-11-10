Artistas consagrados y amplia agenda de espectáculos por la Semana de la Música en La Plata

El intendente de La Plata, Julio Alak, presentó este martes la programación de la Semana de la Música, una agenda de actividades culturales que tendrá como principal atractivo el 144 aniversario de La Plata, los 140 años del Teatro Municipal Coliseo Podestá y emotivos homenajes a Mercedes Sosa y al Indio Solari.

¡Se viene una semana que es una bomba! 💣 Se viene la #SemanaDeLaMúsica 🎶 Del sábado 14 al sábado 21 de noviembre nuestra ciudad será escenario de decenas de shows musicales gratuitos para disfrutar y celebrar en familia y con amigos 🙌. https://t.co/cARrG3IT11 — Municipalidad de La Plata (@LaPlataMLP) November 9, 2026

“La Plata cumple 144 años y lo conmemora con música en las plazas, en los teatros y en los barrios. La Semana de la Música es nuestra manera de ratificar que la cultura es un derecho, que nos une y que nos hace sentir orgullosos de ser platenses”, afirmó el jefe comunal.

Asimismo, subrayó que “la música nos convoca, nos abraza y nos identifica, forma parte de nuestra identidad de ciudad y entendemos que la mejor forma de honrarla es con actividades gratuitas para los vecinos”.

Según se informó, las propuestas culturales tendrán lugar desde el sábado 14 al domingo 22 de noviembre con espectáculos de folklore, rock, tango, jazz, música clásica y propuestas emergentes en distintos espacios de la ciudad.

Tras una primera edición que convocó a más de 200 mil personas, la iniciativa regresará con las presentaciones de Nahuel Pennisi, Los Palmeras, Chango Spasiuk, Dillom, Javier Malosetti, Milena Salamanca, La Cumparsita, Etiqueta Negra y Emiliano Brancciari, entre otros artistas nacionales y locales.

La apertura tendrá lugar este sábado 14 en las escalinatas de la Catedral con un homenaje a Mercedes Sosa a cargo de Nahuel Pennisi, Maggie Cullén, Ligia Piro, Chango Spasiuk, Emiliano Brancciari y Milena Salamanca, bajo la dirección musical de Popi Spatocco.

🎶 ¡Arrancamos la Semana de la Música 2026! Lo hacemos homenajeando a una de las voces más grandes de nuestra música popular: Mercedes Sosa. Te invitamos a disfrutar de “Traigo un pueblo en mi voz”, un encuentro para celebrar su legado y mantener viva su música. https://t.co/euTWVXWbp1 — Municipalidad de La Plata (@LaPlataMLP) November 8, 2026

En tanto, el jueves 19 Plaza Moreno será escenario de los festejos por el 144° aniversario de La Plata con Los Palmeras, Dillom, La Cumparsita, un emotivo homenaje al Indio Solari a cargo de Etiqueta Negra, y las bandas ganadoras del festival La Plata Rock. La programación de la Semana Cultural también incluirá un festival de jazz, una milonga y música emergente.

Por otro lado, el martes 17 de noviembre el Coliseo Podestá celebrará sus 140 años con una gala lírica que recuperará la ópera El barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini, con la que el teatro abrió sus puertas en 1886. La jornada coincidirá con la puesta en marcha de su primer sistema de climatización frío-calor.

Seguimos trabajando en cada rincón del Teatro Municipal Coliseo Podestá, con el cuidado y el respeto que merece un teatro con 140 años de historia. Porque cuidar nuestro patrimonio es también mantener viva su historia. ❤️🎭 #Temporada2026 #Teatro #PuestaEnValor #LaPlata https://t.co/thLWfRAyT3 — Teatro Municipal Coliseo Podestá (@tcoliseopodesta) October 26, 2026

Como parte del mes aniversario, el domingo 15 a las 17 se inaugurará la primera edición de la Bienal de Arte La Plata en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha. La propuesta reunirá artes visuales, performance y danza, experiencias sonoras, multimedia, música, cine, teatro y site-specific y podrá visitarse de forma gratuita.

Finalmente, el jueves 26 la República de los Niños celebrará su 75° aniversario con la puesta en valor de la Casa del Niño, la asunción de más de 60 estudiantes electos del Gobierno Infantil y la incorporación de las figuras de gobernador e intendente infantiles. La jornada contará con propuestas musicales y actividades educativas.

