Kilómetro 0 del peronismo: avanza la puesta en valor de la calle Nueva York de Berisso

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, y el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, supervisaron los trabajos de puesta en valor de la calle Nueva York y el Pasaje 171.

En #Berisso estamos poniendo en valor la calle Nueva York, un lugar emblemático de la cultura y la identidad de esta ciudad. Estamos renovando veredas, recuperando el adoquinado, mejorando la iluminación y el espacio público, incorporando arbolado y mobiliario urbano. También vamos a realizar conexiones de agua potable y desagües cloacales. Son obras que recuperan el patrimonio y mejoran la vida de quienes viven y trabajan en el barrio. Vamos a seguir poniendo en valor los lugares que hacen a la historia de nuestra Provincia. @fabiancagliardi — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) November 10, 2026

Durante la visita, el funcionario del Gobierno de Axel Kicillof consignó que “estamos poniendo en valor esta calle que es un lugar emblemático de la cultura y la identidad de esta ciudad”.

“Son obras que recuperan el patrimonio y mejoran la vida de quienes viven y trabajan en el barrio. Vamos a seguir poniendo en valor los lugares que hacen a la historia de nuestra Provincia”, enfatizó.

Por su parte, Cagliardi puso de relieve que “con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, seguimos trabajando para recuperar y preservar nuestro patrimonio histórico, poniendo en valor un espacio que forma parte de la identidad, la memoria obrera e inmigrante y la historia de Berisso”.

La intervención contempla la renovación y construcción de veredas, la recuperación del adoquinado, la incorporación de arbolado y mobiliario urbano, la instalación de luminarias LED y la adecuación de la infraestructura eléctrica. También incluye conexiones domiciliarias a las redes de agua potable y cloacas.

La calle Nueva York, reconocida como Lugar Histórico Nacional, es uno de los principales espacios patrimoniales de Berisso por su vínculo con la historia obrera, inmigrante y productiva de la ciudad. Los trabajos beneficiarán directamente a quienes viven y tienen comercios en la zona y contribuirán a preservar este sitio para toda la comunidad.