Murió el exarzobispo de La Plata Héctor Aguer a los 83 años

Este martes 10 de noviembre de 2026 falleció a los 83 años monseñor Héctor Aguer, arzobispo emérito de La Plata. La noticia fue confirmada de manera oficial a través de un comunicado emitido por la propia Arquidiócesis de La Plata, la cual expresó su pesar por el deceso y convocó a toda la comunidad religiosa a rezar por su eterno descanso.

Aguer lideró la iglesia platense durante 18 años (entre el 2000 y 2018), etapa en la que se consolidó como uno de los máximos exponentes del ala ultra conservadora de la Iglesia católica argentina. Tras cumplir los 75 años en mayo de 2018, presentó su renuncia canónica tal como lo establece el derecho de la Iglesia, siendo sucedido en aquel momento por Víctor Manuel "Tucho" Fernández.

Una trayectoria marcada por duras controversias

A lo largo de su extensa carrera eclesiástica y su constante presencia mediática, la figura de Héctor Aguer estuvo indefectiblemente asociada a posturas doctrinarias intransigentes y declaraciones sumamente polémicas.

El exarzobispo cuestionó abiertamente en reiteradas oportunidades los derechos de la comunidad LGTBQ+, cargó de forma severa contra la educación sexual integral y el aborto legal, e incluso llegó a calificar públicamente a la masturbación como un acto "animaloide", intervenciones que generaron un profundo rechazo en diversos sectores sociales y políticos del país.

El cronograma de despedida en la Catedral platense

Desde el Arzobispado detallaron los horarios organizados para despedir los restos del religioso en la capital bonaerense: