A 30 años de la lucha por el PAMI, convocan a un acto contra el ajuste

En el marco del Día de las Trabajadoras y los Trabajadores del PAMI (que se conmemora el 13 de noviembre), el Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI (SUTEPA) de La Plata convocó a un acto para hacer memoria sobre la histórica resistencia contra el intento de cierre de la obra social en 1996 y alertar sobre la situación actual del organismo.

La cita tendrá lugar el próximo martes 17 de noviembre a las 12:30 horas en la sede de la UGL La Plata, ubicada en calle 7 N.º 170. Allí, gremios y empleados se concentrarán para visibilizar el deterioro de las prestaciones y los recortes en la atención médica a tres décadas de aquella gesta sindical.

Ajustes, recortes de medicamentos y crisis prestacional

Desde el sindicato advierten que las políticas actuales de ajuste vuelven a poner en riesgo tanto los derechos de las personas mayores como las condiciones laborales del personal. Según remarcaron, la realidad cotidiana del instituto muestra un panorama crítico:

Insumos y turnos: Restricciones severas en la entrega de medicamentos gratuitos y demoras prolongadas para conseguir turnos con profesionales de la salud.

Conflicto con prestadores: Creciente tensión y reclamos de médicos de cabecera y odontólogos ante la falta de actualización en los honorarios.

Empobrecimiento: Un impacto directo sobre el nivel de vida de jubiladas y jubilados en un contexto de inflación y pérdida de coberturas.

El reclamo de los trabajadores del instituto

A la crisis asistencial de los afiliados se le suma el cuadro salarial y operativo de los empleados. Desde SUTEPA denunciaron una pérdida sostenida del poder adquisitivo, salarios insuficientes y una sobrecarga de tareas provocada por la reducción de personal mediante despidos y esquemas de retiros voluntarios.

Ante este panorama, la conducción gremial exige una recomposición salarial urgente, la distribución del Fondo de Capacitación a la totalidad del personal y el fortalecimiento integral de las prestaciones. "La historia nos demuestra que la organización colectiva fue fundamental para defender al PAMI en 1996 y sigue siendo indispensable para enfrentar el ajuste actual", enfatizaron al convocar a la comunidad a sumarse al acto bajo la consigna "La salida es colectiva".