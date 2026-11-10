Fabiana Marquesini dará una clase magistral de costura online y gratuita

La reconocida youtuber de costura Fabiana Marquesini, que tiene más de 958.000 suscriptores en YouTube, impartirá una masterclass gratuita en forma online. Será el jueves 12 de noviembre, a las 19 horas, en donde la mendocina de 60 años enseñará a las inscriptas a hacer un vestido de lino con volados y una blusa sorpresa, pero con sus medidas y sin moldes.

Todos los y las interesadas e interesados deben registrarse con anterioridad a través de la web.

Cabe destacar que, Marquesini, exintegrante del desaparecido Canal “Utilísima”, en el programa “Puntos y Puntadas” (durante 17 años), posee en su canal de YouTube más de 1129 tutoriales gratuitos de moldería y costura en la plataforma de YouTube.

Fabiana Marquesini se inició en esta plataforma cuando una de sus veintidós sobrinos le señaló que uno de sus videos, que había grabado en Utilísima, tenía muchísimas visitas y comenzó a insistirle para que hiciera su propio canal de YouTube.

De inmediato, esta sobrina y otros familiares comenzaron a ayudarle a grabar videos, a editarlos y a subirlos a la plataforma. Para su sorpresa, el canal fue un éxito de entrada. Pero explotó durante la pandemia. “Hoy tengo casi 960.000 suscriptores. Yo misma grabo, edito y autogestiono mis propios videos”, afirma la incansable emprendedora cuyana.

Entre el público del canal gratuito hay adultos, adultos mayores y jóvenes. Esto puede presumir que, aquellos que le interesan la costura, visualizan siempre algunos de los videos de Fabiana Marquesini, en donde pueden encontrar más de 1194 tutoriales gratis para adentrarse en el fascinante mundo de la ropa hecha por uno mismo.

Desde que tiene uso de razón, la Youtuber de la costura es una abanderada de la ley de talles y lo diferencial en su canal es que no enseña costura sobre un molde determinado “sino que cada uno puede hacer la ropa a su medida, tenga el cuerpo que tenga”.

Sus seguidoras y seguidores, lo que más rescatan en su canal es la simpleza, el humor y la facilidad con la que explica en sus tutoriales. Esa retroalimentación es puro combustible para la escorpiana. No solo para seguir creando contenidos para YouTube, sino para incursionar en otras redes sociales, como Twitch. “No hay límites si te lo proponés. Si yo me lo propuse y pude, todo el mundo puede”, concluye Fabiana Marquesini.

