La visita del Papa León XIV dominó las redes y encendió las críticas a Milei

La histórica agenda del papa León XIV en suelo argentino no solo acaparó la atención territorial, sino que provocó un terremoto de interacciones en el ecosistema digital. Un relevamiento de la consultora Ad Hoc reveló que el paso del Pontífice generó más de 803 mil publicaciones entre el domingo y el lunes, convirtiéndose de manera holgada en el tema más conversado en las redes sociales durante las últimas 48 horas.

De acuerdo con el informe de escucha social, el volumen de menciones vinculadas al Santo Padre superó en un 76% el caudal de conversación generado por el presidente Javier Milei. Además, la figura del mandatario nacional quedó directamente adosada a la del Papa: "Milei" se posicionó como el término más asociado en los conceptos más repetidos sobre la visita pontificia.

La frase de León XIV que disparó la negatividad del Gobierno

El estudio cualitativo expuso un impacto directo en la imagen digital del Presidente de la Nación, cuya negatividad en redes aumentó 5 puntos en las últimas 48 horas en comparación con el promedio registrado durante el mes pasado.

La visita del Papa León XIV tuvo una amplia repercusión en redes sociales con más de 803 mil publicaciones sobre el sumo pontífice entre el domingo y el lunes. Fue el tema más conversado en las últimas 48 hs y supera en un 76% el volumen de menciones generado por Javier Milei. https://t.co/9bb7idRqsk — Ad Hoc (@AdHocOK) November 10, 2026

El principal catalizador del debate fue una definición de corte económico vertida por el jefe de la Iglesia católica:

"La economía tiene que estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía", fue la frase más replicada por los usuarios para articular críticas a las políticas de la Casa Rosada.

En ese marco, las comunidades altamente politizadas lideraron las interacciones. Mientras sectores de la oposición utilizaron las intervenciones papales como insumo contra el Gobierno, el núcleo libertario encuadró el fenómeno ponderando la "Argentina Católica" como un bastión de freno al avance del islamismo en el plano internacional.Asimismo, el paso del Papa por el Cottolengo Don Orione y los debates en torno a la discapacidad se ubicaron en la cima de las tendencias temáticas.

Crecen las menciones por las "carpas VIP"

Por fuera del contenido estrictamente doctrinal, la controversia por la logística del viaje continuó en franco ascenso. La conversación digital en torno a las "carpas VIP" instaladas durante los actos oficiales superó las 44 mil menciones en las últimas 24 horas.

Tras registrar un pico de volumen durante la madrugada, el tema escaló a lo largo del día motorizado por las repercusiones, cruces y filtraciones sobre las autoridades políticas y personalidades del espectáculo que asistieron a los sectores preferenciales.