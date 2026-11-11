León XIV alertó a los jóvenes por las redes sociales y los “ídolos que arrebatan la vida y libertad”

“Vivir como discípulos de Jesús”, en un mundo que propone ídolos que alejan de la vida, que consumen energía y esperanzas, que esclavizan y arrebatan la libertad que Dios nos ha dado, centró el discurso del Papa en la Vigilia de Oración con los jóvenes argentinos, a quienes invitó a levantarse a pesar de las caídas, a seguir adelante, a estar y ser como Cristo, cuyo amor purifica el corazón y nos hace capaces de amar.

During a prayer vigil with around 1 million young people, Pope Leo XIV heard several of their stories, including 31-year-old Guadalupe, a postulant of a religious congregation, who shared her struggles in finding the path to her vocation. Pope Leo responded to her testimony by encouraging all young people to not be scared to give their lives to Christ, whether through married or religious life. “Christ continues to call. Do not be afraid to respond to His call,” he emphasized. — Vatican News (@VaticanNews) November 11, 2026

De acuerdo al reporte de Alina Tufani Díaz de Vatican News, con una fiesta inmensa, más de un millón de personas desbordaron el área del Monumento de los Españoles donde tuvo lugar esta cita puntual de reflexión y oración con los jóvenes en cada viaje apostólico de un Pontífice.

Las palabras del bienvenida de monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, Arzobispo de Buenos Aires, abrieron el encuentro, donde la música, la danza y los testimonios, antecedieron las palabras del Papa: una vez para responder a testimonios y preguntas, la otra para colocar, en la perspectiva de la fe y del Evangelio las preocupaciones, sufrimientos, dudas, esperanzas, fragilidades y sueños de las jóvenes generaciones.

Agustín Cristian Schinca, fue el primero en dirigirse al Santo Padre para contar su historia de adicción y abandono, como la de tantos en Argentina, superada por la caridad de una comunidad y la llegada de Jesús a su vida. La otra cara, es la contada por Agustina Flores, una joven maestra y voluntaria que se pregunta cómo afrontar la frustración y límites cuando no alcanzan los esfuerzos para ayudar y acompañar a los vulnerables y excluidos.

La invitación de León XIV fue la de no perder la esperanza, porque aunque no siempre veremos los frutos de lo que sembramos, “podemos confiar en que Dios sigue cuidando de ellos”.

No teman seguir a Jesús que sigue llamando

Otros dos testimonios, los de Guadalupe Irupe, postulante a la vida consagrada, a pesar de haber encontrado su vocación “tarde”. A ella y a todos, el Papa exclamó con energía a todos que no tengan miedo.

“Yo sé que hay muchos jóvenes con inquietud de dar su vida a Cristo, en la vida consagrada, en el sacerdocio y también en la vida familiar. Cristo sigue llamando. Y no tengan miedo de responder”, expuso el líder de la Iglesia Católica.

A Franco Puglisi, periodista y catequista, que quiere integrar su vida de fe y su vida cotidiana, el Pontífice recordó que Jesús pasó años en Nazaret, trabajando y compartiendo una vida de familia, y así también nosotros podemos conjugar ambas “sabiendo que también allí te espera Jesús”.

“El Hijo de Dios quiso vivir así. Nos enseñó que también en las cosas ordinarias podemos encontrarnos con Él. Por eso, no tenemos que vivir dos vidas, una para Dios y otra para nuestras ocupaciones. Cuando trabajas, estudias o compartes con tus amigos, hazlo con amor y ofréceselo al Señor”, sumó.

Al abrir su discurso, el Santo Padre habló del fuego de las velas encendidas al inicio del encuentro y lo comparó con la frase de Jesús: “He venido a prender fuego a la tierra, ¡y cuánto deseo que ya esté ardiendo! Es el fuego de su amor comunicado por el Espíritu Santo, que purifica nuestro corazón y nos hace capaces de amar”.

Un fuego muy distinto, aclaró el Papa, al que enfrentaron en Babilonia, tres jóvenes - Ananías, Azarías y Misael – que se negaron a postrarse ante la inmensa estatua de oro del rey Nabuconodosor, no obstante la amenaza de ser arrojados en un horno. Respondieron que Dios podía librarlos del fuego y que, si así no fuera, no adorarían esa estatua. “¡Cuánta libertad hay en esa respuesta!, exclamó León XIV.

“Queridos amigos, también hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer. A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales. La envidia puede impedir que nos alegremos por el bien ajeno, y el egoísmo puede llevarnos a tratar a las personas como objetos. Hay también quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias”, reflexionó.

Una sentencia que, inspirado por San Agustín al recordar ese pasaje del Libro de Daniel - llevó al Santo Padre a lanzar un enérgico llamamiento a no permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo.

“¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”, arengó.

Remitiéndose a las palabras de su predecesor Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, “Todos, todos, todo”, León XIV reiteró que vivir como discípulos de Jesús, es vivir “todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo”.

En primer lugar, vivir "todos hacia Cristo" porque son bienvenidos a la casa de Dios, desde quienes lo conocieron y lo buscaron o dejaron de rezar, hasta los que se alejaron de la Iglesia o han sido heridos por personas que debieron acompañarlos, por que para cada uno hay un lugar, porque no importa “quién seas o qué hayas hecho, Jesucristo te conoce, te ama y quiere que estés cerca de Él”.

Highlights from Pope Leo XIV’s prayer vigil with young people at the “Monumento de los Españoles” in Buenos Aires, Argentina. “There is a place for you in the Church, with your questions, your wounds and your story. This is your home too. You do not have to pretend that everything is fine or wait until you have your life sorted out before drawing near,” the Pope said in his address. “Whoever you are and whatever you may have done, Jesus Christ knows you, loves you and wants you to be close to him.” — Vatican News (@VaticanNews) November 11, 2026

“Nadie ha caído tan bajo que Cristo no pueda levantarlo. Que nuestras comunidades tengan siempre abiertas sus puertas; que sepan recibir a quien llega con preguntas, auxiliar a quien sufre y acompañar con paciencia a quien busca a Dios”, puntualizó.

Todos con Cristo

Volviendo a Babilonia y los tres jóvenes, el Papa contó que el rey, mientras ardían en las llamas, había visto, sin comprender, a cuatro hombres caminando libremente por las llamas. Y es que el Señor “había enviado a su ángel para protegerlos”, es decir, todos con Cristo. Es más, continúo diciendo el Pontífice, uno de estos jóvenes había elevado una oración en la que confiaba, “con espíritu humilde” en la misericordia de Dios.

“Cristo nos ama como somos, pero su amor es demasiado grande para dejarnos prisioneros del pecado, de aquello que nos destruye. El fuego que Él vino a traer tiene fuerza para romper nuestras ataduras y devolvernos la libertad para amar. Hay heridas que sanar, faltas que reconocer y, cuando sea posible, males que reparar. ¡Déjense transformar por Cristo! No tengan miedo de acercarse al sacramento de la Reconciliación. ¡Cuánto bien hace saber que nuestros pecados pueden ser perdonados!”

Por último, el Santo Padre subrayó que quien ha encontrado a Cristo está llamado a vivir como Él, y con ello, invitó a los presentes “¡a ser santos!”, porque aunque bien conocieron sus propias debilidades, la gracia de Dios transformó sus vidas y les enseñó a amar.

En otro tramo de su alocución, exhortó: “Compartan el pan con quien pasa hambre, abran sus puertas al que no tiene hogar, visiten a los enfermos y a quienes nadie quiere visitar. Existen también sufrimientos que no se ven: una persona que necesita consejo o corrección, alguien que espera palabras de consuelo, otro que necesita saberse amado. ¡Cuántas ocasiones nos ofrece el Señor para ser como Él!”.

“Vayan y anuncien”

Como conclusión de su discurso, el Pontífice exhortó a los jóvenes, como en el lema del encuentro, - ¡Vayan y anuncien! -a ir a sus ciudades y pueblos, a cada rincón y periferia, para que “quienes se sienten lejos de Dios descubran, a través de ustedes, que Cristo los está buscando”. Los invitó también a pasar de mano en mano la Cruz que bendijo y que recorrerá el país: “Que pase también de un corazón a otro el fuego del amor de Cristo”.