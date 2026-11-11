Festival Te conozco Chacarita: más de 150 actividades para celebrar los vínculos barriales

La segunda edición del Festival Te conozco Chacarita tendrá lugar el sábado 14 de noviembre, desde las 14 horas, en simultáneo en distintos puntos del barrio como centros culturales, talleres y espacios emblemáticos, que abrirán sus puertas al público. Con un programa de más de 150 propuestas y actividades, para todas las edades. El acceso es gratuito, algunas actividades son con inscripción previa; algunas actividades son a la gorra.

Uno de los espacios centrales del festival será la emblemática terminal del colectivo 39 (Avenida Jorge Newbery 3943, donde se podrá ver la muestra fotográfica “Mirá Chacarita” (a las 14:30) con la curaduría de la fotógrafa Marisa Strelczenia. De 16 a 18, y junto al grupo de recreación histórica Los años dorados, los visitantes podrán tomarse fotos en la terminal y recorrer el barrio como si fuera la Chacarita de los años 40 o 50.

Habrá lectura de cuentos para infancias, por el espacio cultural La Nube (de 16 a 17:30) y se entregarán reconocimientos a proyectos, personas e instituciones que han dejado huella en Chacarita. Las estatuillas fueron realizadas por el espacio de coworking y taller de oficios Laborando. Y a las 19, habrá música de Piano bar con un invitado sorpresa.

Otras de las actividades centrales del festival son las caminatas y visitas guiadas: serán 13 en total, y recorrerán distintos espacios del barrio como el Cementerio, donde se visitarán mausoleos de figuras destacadas y se relatarán leyendas del lugar (a las 15); el Pasaje Olleros, la joya arquitectónica de 1927, de estilo colonial y uno de los últimos ejemplos de vivienda popular de esa época (a las 14, 15:30 y 17); el Museo Anconetani del acordeón, guiada por la nieta de Giovanni Anconetani (a las 14.30); el Barrio Los Andes, guiada por vecinas, “Una mirada artística de Chacarita” (a las 15) guiada por Emilce Rosemberg; moda y diseño, con Sol Suide; recorridas fotográficas con Motivarte; sobre compostaje en las distintas estaciones del barrio, de la mano de Red Verde Ser; y un recorrido performático “Todas las historias de amor entran en un barrio”, guiada por Gaby Blanco. También, Paisajeante, guiada por Fabio Márquez, una caminata de interpretación urbana.

Para las infancias, habrá una búsqueda del tesoro (Fraga 119), una actividad de creación de objetos decorativos (Forest 946, de 15 a 17:30); lectura de cuentos y creación de binoculares (Avenida Jorge Newbery 3540, de 15 a 17) y taller de música, canto y ritmo, para explorar la música a través del juego (Maure 3833, a las 16).

Y para todas las edades, habrá feria de libros usados (Ramírez de Velasco 1427, de 14 a 20); construcción de piezas de cerámica (Bonpland 744, de 15 a 18 y Forest 379, a las 19:30), taller de arreglos de bicicletas, clases de yoga, y una charla introductoria y práctica sobre tiro con arco, con Peregrino indoor (Avenida Jorge Newbery 3566, a las 17). Además, taller de talla en madera (Dorrego 999, de 15 a 19); set de vinilos (Avenida Jorge Newbery 3674, hasta las 16), la charla “Entender los hongos: champiñones, gírgolas y shitake”, en Donnet (Fraga 675, de 18 a 19).

Junto a la editorial Instantes gráficos se explorarán las múltiples posibilidades del libro de artista como forma de expresión (de 20 a 00, Forest 379), se podrán ver las muestras “Habitar el bosque” y “La femme dans tous ses états”, de artistas de Argentina, Perú, México y Alemania (Central Newbery, Av. Jorge Newbery 3599, de 16 a 20) y la Sociedad de Fomento Federico Lacroze proyectará el documental Chacrita de los Colegiales, de Anibal Corcho Garisto (Maure 3955, a las 16.30).

Habrá canto colectivo en LABA (Fraga 648); un taller de diseño del propio collar de protección (Eugenia Katz, Bonpland 883); un mapa olfativo: dos intervenciones participativas para explorar el universo de los aromas y su conexión con los recuerdos, las sensaciones y la identidad del barrio (Blind, Fraga 316) y un encuentro de Networking para emprendedores, artistas y creativos de Laborando + La Fuerza (de 15 a 17:30, Dorrego 1409).

Los locales gastronómicos harán promociones y descuentos y presentarán productos especiales para la fecha; distintos cafés de Chacarita ofrecen talleres de arreglos florales y joyería, muestras sobre el café, propuestas musicales en vivo y canje de vinilos, entre otras. Otros locales ofrecen productos como el nuevo Sambayón Chacarita (Occo, Conde 780, hasta las 2 AM); degustación de Causa Pucará (Muelle 33, Dorrego 1098, a las 14) y presentación de Brian Mayhuai López, quien hablará del arte, la historia y el simbolismo del tradicional Torito de Pucará del Perú.

Por último, la propuesta “Chaca y vino” es una cita para brindar a lo largo de los distintos bares del barrio: se adquiere una copa en el inicio del recorrido (Naranjo Bar, Carranza 1059, desde las 18) y luego se realiza un refill en los diferentes bares adheridos.

El festival Te conozco Chacarita fue creado en 2025 por Bárbara Prajs, fotógrafa, diseñadora y vecina del barrio. Para esta segunda edición se unieron la gestora cultural y socióloga, Stella Puente, y Germán Bermant y Alejandro Antico, de la productora Eurínome. Es autogestivo y comenzó a desarrollarse en 2025 con el objetivo de conectar el pasado y el presente del barrio, poner en valor su historia, su arquitectura, sus espacios emblemáticos y a sus artistas, vecinos y emprendedores.

“El festival es un claro ejemplo de lo que para nosotros es encontrarnos: habitar la ciudad, recorrer el barrio, conocer con quiénes compartimos el día a día y celebrar ese encuentro. Te conozco Chacarita es una oportunidad para salir a la calle a mostrar quiénes somos y compartir todo eso con los demás; un día, el barrio se abre a la ciudad con la potencia de lo colectivo”, expresó Bárbara Prajs, creadora y organizadora del Festival.

Stella Puente, quien comparte la organización del evento, expresó que “el festival busca poner en valor la diversidad que caracteriza a Chacarita, visibilizando a quienes le dan vida a través de sus proyectos, oficios y propuestas culturales y gastronómicas. Una mezcla de identidades y expresiones que hace del barrio un lugar único dentro de la ciudad”.