Cómo votan, qué dicen y qué hacen diputados y senadores

La Universidad de Buenos Aires presentó el Monitor de Actividad del Congreso, una nueva herramienta de la plataforma Data CP para explorar, comparar y descargar información sobre la actividad parlamentaria argentina. A partir de esta incorporación, se puede conocer cómo votó cada legislador y legisladora, los proyectos que presenta o acompaña, sus intervenciones en el recinto, el presentismo y hasta la utilización de pasajes oficiales. Además, cuenta con un mapa de alianzas y un simulacro de posibles votos a distintas iniciativas, entre otras herramientas.

¿Cómo votó un diputado una determinada ley? ¿Qué proyectos presentó una senadora? ¿Cuáles son los bloques que más coinciden en sus votaciones? ¿Qué legisladores y legisladoras intervienen más en el recinto?

Responder estas preguntas ahora es más sencillo gracias al Monitor de Actividad del Congreso, una nueva sección de Data CP, la plataforma desarrollada desde la Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

La herramienta reúne y sistematiza información pública de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación, correspondiente a distintos períodos legislativos, y permite explorar a través de gráficos, tablas, mapas y visualizaciones interactivas.

El proyecto busca resolver una dificultad habitual: si bien la información del Congreso es pública, se encuentra dispersa entre expedientes, actas, versiones taquigráficas y bases de datos de ambas cámaras, en formatos que dificultan su consulta y comparación.

Una nueva forma de analizar la actividad legislativa

El Monitor organiza la información en cuatro grandes dimensiones: las votaciones de cada legislador y legisladora, los proyectos que presenta o acompaña, sus intervenciones en el recinto y la utilización de pasajes oficiales.

Permite comparar el comportamiento de los bloques frente a leyes relevantes, analizar la afinidad de voto de los legisladores con el oficialismo y la oposición, identificar coincidencias entre espacios políticos y observar la cohesión interna de cada bloque.

También incorpora mapas de alianzas a partir de la cofirma de proyectos legislativos, rankings de intervenciones en el recinto y herramientas para explorar el vocabulario utilizado por diputados y senadores.

Una de sus novedades es “Armá tu poroteo”, un simulador que permite construir escenarios de votación, visualizar posibles resultados en el recinto y exportar imágenes para investigaciones, publicaciones periodísticas y análisis políticos.

Información pública, accesible y reutilizable

El Monitor fue diseñado para que cualquier persona pueda utilizarlo sin conocimientos técnicos especializados. Ofrece descargas en CSV, Excel y JSON y dispone de una API documentada para desarrollar análisis y visualizaciones propias. El acceso es gratuito y no requiere registro.

“Desde la Carrera de Ciencia Política de la UBA creemos que la universidad pública tiene un papel fundamental en la producción de conocimiento y en el desarrollo de herramientas que contribuyan a mejorar la calidad del debate público. Con Data CP buscamos que información relevante para comprender el funcionamiento de nuestras instituciones esté al alcance de cualquier persona, no solamente de quienes cuentan con conocimientos técnicos especializados”, señaló Nicolás Zubiria, secretario académico de la Carrera de Ciencia Política de la UBA.

Por su parte, Pablo Cerchia, licenciado en Ciencia Política de la UBA y responsable del proyecto, destacó que “no alcanza con que la información pública esté disponible: también tiene que ser comprensible, comparable y reutilizable”.

“Queremos que cualquier ciudadano pueda conocer qué hicieron sus representantes, cómo votaron y qué iniciativas impulsaron. El Monitor permite transformar información que antes estaba dispersa en una herramienta concreta para la investigación, el periodismo y el control ciudadano”, completó.

Con esta nueva incorporación, Data CP amplía sus herramientas de consulta y análisis de información política argentina, sumando la actividad legislativa a su plataforma de datos electorales. El objetivo es contribuir a una ciudadanía mejor informada, fortalecer la transparencia y facilitar el seguimiento de quienes ejercen la representación política.