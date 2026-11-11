León XIV cerró su histórica visita en Luján: “Argentina, levántate y camina”

Una cálida bienvenida de parte de un mar de fieles es lo que aguardó al Papa León XIV al llegar a la Plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján, desde donde presidió la Eucaristía este 11 de noviembre, en su último compromiso en Argentina durante este sexto viaje apostólico, y dedicó un esperanzador mensaje que invita a los feligreses a recibir a Dios con alegría y a nunca olvidar que Él no los abandona.

Bienvenido a Luján, León XIV. Un día histórico para la provincia 🤍 https://t.co/F9VmUaIqQJ — Gobierno PBA (@BAProvincia) November 11, 2026

De acuerdo al reporte de Ariana Pernía Paolini para Vatican News, su reflexión, también estuvo acompañada de su agradecimiento por haber sido recibido con tal cariño y afecto en un país que, tras casi 40 años, recibió la visita de un Pontífice; por ello, abrazó en su homilía la exclamación de María en el Magníficat, al manifestar que así como “la Virgen María desborda de gozo con el Señor y lo alaba por las maravillas que obra en ella. Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido”.

“Durante estos días pude ver la riqueza de Argentina, no solo en su geografía sino también en su gente, en cada uno de los encuentros, en las plazas y en las calles, en la creatividad, en la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso”, condensó Robert Prevost.

Hoy, León XIV se despide de la tierra que vio nacer a Jorge Mario Bergoglio, y, en memoria de su predecesor, el Romano Pontífice rememoró cómo el Papa Francisco “siempre llevó a la ‘Patroncita morena’ en su corazón. Él nos enseñó con su vida, y nos lo sigue indicando desde el lugar que eligió para ser sepultado, tan cerca de Santa María, a amarla y venerarla siempre”.

A partir de la lectura del Profeta Isaías que constituye un llamado a regocijarse en el desierto y en la soledad, el Papa León XIV inspiró a los fieles a sentir que la gloria de Dios se extiende más allá del desierto, de los glaciares y de cualquier llanura, porque el esplendor y la hermosura del Señor, alcanza a sus fieles en cualquier lugar.

“Queridos hermanos y hermanas, estas imágenes nos hablan de un tiempo nuevo, de una promesa de liberación: no tengan miedo, Dios está con nosotros. Alégrense y sean fuertes, con la fuerza que viene del Señor”, puntualizó León XIV.

Por tanto, el Santo Padre manifestó su agradecimiento a Dios al haber sido él testigo de las maravillas que Dios ha obrado en Argentina, consideradas por el Pontífice como “dones” que derrama Jesús día a día en la nación andina.

Los sentimientos de María

A partir de esta premisa, el Vicario de Cristo aprovechó la ocasión de estar frente a los fieles desde la Basílica de Luján, donde la imagen de la Patrona de Argentina se expuso junto al altar, para proponer un itinerario que se repite constantemente en cada Eucaristía: “la reconciliación, la iluminación por medio de la Palabra de Dios, la comunión y el envío a la misión”.

Los pasos a los que el Santo Padre invitó a los fieles a seguir, constituyeron un claro ejemplo de la vida de la Santísima Virgen, de cómo ella abrazó los planes de Dios, sin dudar, sin objeciones, a pesar del dolor que pudiese significar llevar a cabo su misión: “Muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de Calvario. En esos momentos oscuros, comprendemos los sentimientos de María al pie de la cruz, con su corazón de madre desgarrado de dolor. Al mismo tiempo, así como María, en ese terrible momento de su vida, recibió de su Hijo una nueva misión, acogiendo en su corazón de madre a toda la humanidad, también nosotros estamos llamados a recibir la gracia de Dios y vivir procesos de perdón y reconciliación”, señaló.

Del mismo modo, el Papa León exhortó a los fieles a ser partícipes de la comunión: “Cristo mismo nos invita a su mesa, y en ella somos bienvenidos todos, un llamado que inspiró a los presentes a estar dispuestos a recibir y tender la mano a quienes más lo necesitan. El Sacramento de la Comunión, según el Santo Padre es sacramento de la unidad, alimenta nuestra pertenencia al cuerpo de Cristo y nos enseña a compartir”.

“Madre de Luján: quiero cobijarme bajo tu manto”

Al acercarse el final de su homilía, el Papa León XIV recordó que su Pontificado inició el 8 de mayo, día en el que conmemora a Nuestra Señora de Luján, por ello, la eucaristía adquirió un valor aún más personal para el Romano Pontífice, quien no dudó en elevar su plegaria a la Santísima Virgen para que sea ella quien guíe y proteja sus pasos.

We are invited to demonstrate charity in the manner of Christ. Mary teaches us that path at the foot of the Cross, for there on Calvary, both she and her Son loved to the end (Jn 13:1). Loving like Christ is not a matter of doing great things, but of remaining faithful at the Lord’s side, just as His mother did, both in times of suffering and in times of joy, glory, and light. It is a matter of looking at life through heavenly eyes and painting each of our days with the color of hope. — Pope Leo XIV (@Pontifex) November 11, 2026

“Madre de Luján: mi Pontificado dio inicio un 8 de mayo, día de tu fiesta. Como millones de argentinos que vienen a tu casa a suplicar tu amparo maternal, yo también quiero cobijarme bajo tu manto. Guíame, Madre, en la misión apostólica que el Señor me ha encomendado”, indicó.

Este miércoles, el Papa León XIV parte desde Argentina con rumbo a Perú pero el entusiamo del pueblo albiceleste lo acompañará siempre y llevará en su corazón tan gratos recuerdos y dulce alegría, por ello, el Santo Padre agradeció al pueblo por “recibirlo con los brazos abiertos” y los invitó a seguir ese camino de fe en Cristo: “Argentina, levántate y camina, ama y haz lo que quieras: si callas, calla por amor; si gritas, grita por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor. Exista dentro de ti la raíz de la caridad; de dicha raíz no puede brotar sino el bien”.

“Me he sentido como en casa”

Al concluir, el Santo Padre se dirigió a los presentes, con la plena felicidad que colma el corazón cuando una persona está en familia; es así, como se sintió el Vicario de Cristo en Argentina: “como en casa”. Su agradecimiento se extendió hacia todos los fieles y, de forma especial, llegó a quienes dedicaron su tiempo a organizar y colaborar para que este viaje apostólico fuera posible.

¡Los bonaerenses nunca vamos a olvidar su mensaje ni su paso por nuestro suelo! https://t.co/CoWajAEQID — Gobierno PBA (@BAProvincia) November 11, 2026

También, retomó el ejemplo de la Virgen de Luján, que llegó a Argentina “en una carreta y ya no quiso continuar su camino, se quedó para siempre con ustedes”. “El Sucesor de Pedro hoy debe seguir su misión en otros lugares, allí donde el Señor lo envía, pero quiere decirles que los lleva a todos en su corazón”, sumó.

Su despedida, dejó en Argentina el dulzor de la fe renovada y de un amor entrañable entre la Iglesia y su Papa; por ello, el Santo Padre encomendó la nación a la Santísima Virgen, “cuyo manto celeste y blanco se quedó en los colores de su bandera” y dejó allí la misión de salir a anunciar el Evangelio “con alegría y gratitud”.