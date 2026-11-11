Tu mouse también habla de vos: Logitech presenta dos ediciones especiales del MX Master 4

Logitech presenta dos ediciones especiales de su mouse MX Master 4, diseñadas para celebrar a dos comunidades que impulsan la innovación y la creatividad en el mundo digital: los desarrolladores de software y los profesionales del diseño.

Las nuevas MX Master 4 Developer Edition y MX Master 4 Creator Edition combinan el diseño característico del mouse insignia de Logitech con detalles visuales inspirados en los universos de la programación y la creación artística. Cada edición propone una identidad propia, pensada para quienes encuentran en sus herramientas de trabajo una extensión de su manera de crear, resolver problemas y desarrollar ideas.

Developer Edition: un diseño inspirado en el mundo del código

La MX Master 4 Developer Edition rinde homenaje a quienes desarrollan las tecnologías del futuro. Su diseño negro mate incorpora detalles grabados con referencias al lenguaje de programación, como anotaciones de sintaxis, etiquetas de marcado, circuitos y una representación del clásico mensaje de ejecución "Hello, World".

La edición también incluye referencias sutiles a la cultura de los desarrolladores y el software de código abierto, con guiños a fechas y acontecimientos significativos para esta comunidad.

Más allá de su estética, conserva las prestaciones del MX Master 4, entre ellas la respuesta háptica personalizable, que brinda retroalimentación táctil al navegar por grandes repositorios de código o cambiar entre ventanas de terminal. Su botón Action Ring permite acceder rápidamente a macros personalizables y asistentes de inteligencia artificial, mientras que la rueda de desplazamiento MagSpeed permite recorrer hasta 1.000 líneas por segundo y detenerse con precisión.

Creator Edition: una herramienta que celebra la creatividad

La MX Master 4 Creator Edition está inspirada en el trabajo de diseñadores, fotógrafos, editores de video y otros profesionales que dan forma a historias visuales. Su superficie incorpora elementos gráficos propios de un entorno creativo, como cuadrículas de composición, bandas de calibración de color y marcas de alineación que evocan una mesa de trabajo de diseño.

El diseño también esconde referencias a fechas vinculadas con la creatividad, la fotografía y el diseño, integradas de manera sutil en el cuerpo del mouse.

La edición mantiene las funciones del MX Master 4 pensadas para acompañar los flujos de trabajo creativos. La respuesta háptica personalizable ofrece retroalimentación táctil al recorrer líneas de tiempo, ajustar controles o realizar ediciones de imagen precisas. A su vez, el botón Actions Ring brinda acceso directo a macros, ruedas de color y atajos para herramientas de inteligencia artificial generativa.

La rueda MagSpeed completa la experiencia con desplazamiento de alta velocidad y precisión, para facilitar la navegación entre proyectos, documentos y grandes volúmenes de contenido.

Diseño y rendimiento para cada forma de trabajar

Con estas dos ediciones especiales, Logitech amplía la propuesta del MX Master 4 con diseños que conectan las prestaciones del producto con los intereses y la identidad de distintas comunidades profesionales.

Tanto la Developer Edition como la Creator Edition conservan las funciones centrales del mouse, entre ellas la respuesta háptica personalizable, el acceso rápido a herramientas mediante Actions Ring y la rueda MagSpeed, que combina velocidad y precisión para acompañar distintas tareas.

Las ediciones especiales buscan que un periférico de uso cotidiano también pueda reflejar el trabajo, las ideas y la pasión de quienes lo utilizan.