Deportes | 12 nov 2026
Fútbol
Programación de los octavos de final del Torneo Clausura
River recibirá a Lanús el domingo 22 a las 19 horas, en tanto que Boca recién tendrá su cruce ante Independiente Rivadavia el miércoles 25, después de disputar la final de la Copa Sudamericana.
La Liga Profesional de Fútbol presentó la programación de los encuentros de octavos de final del Torneo Clausura, tras el cierre de la fase regular que arrojó los 16 clasificados, ocho por zona.
Octavos de final
Viernes 20 de noviembre
20.00 Vélez (3A) – Belgrano (6B) (TNT Sports)
Sábado 21 de noviembre
15.00 Defensa y Justicia (4A) – Barracas Central (5B) (ESPN Premium)
17.00 Argentinos (2B) – Independiente (7A) (TNT Sports)
Domingo 22 de noviembre
16.00 Rosario Central (1B) – Gimnasia de Mendoza (8A) (ESPN Premium)
19.00 River (4A) – Lanús (5B) (TNT Sports)
22.00 Instituto (1A) – Huracán (8B) (ESPN Premium)
Lunes 23 de noviembre
17.00 Gimnasia (3B) – Newell’s (6A) (TNT Sports)
Miércoles 25 de noviembre
21.00 Boca (2A) – Independiente Rivadavia (7B) (ESPN Premium)
Cabe consignar que las instancias de octavos de final se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la “Fase de Zonas” definida en el artículo 14.1 del Reglamento de Torneos 2026 LPF.
En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal.