Programación de los octavos de final del Torneo Clausura

La Liga Profesional de Fútbol presentó la programación de los encuentros de octavos de final del Torneo Clausura, tras el cierre de la fase regular que arrojó los 16 clasificados, ocho por zona.

Octavos de final

Viernes 20 de noviembre

20.00 Vélez (3A) – Belgrano (6B) (TNT Sports)

Sábado 21 de noviembre

15.00 Defensa y Justicia (4A) – Barracas Central (5B) (ESPN Premium)

17.00 Argentinos (2B) – Independiente (7A) (TNT Sports)



Domingo 22 de noviembre

16.00 Rosario Central (1B) – Gimnasia de Mendoza (8A) (ESPN Premium)

19.00 River (4A) – Lanús (5B) (TNT Sports)

22.00 Instituto (1A) – Huracán (8B) (ESPN Premium)



Lunes 23 de noviembre

17.00 Gimnasia (3B) – Newell’s (6A) (TNT Sports)

Miércoles 25 de noviembre

21.00 Boca (2A) – Independiente Rivadavia (7B) (ESPN Premium)

Cabe consignar que las instancias de octavos de final se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la “Fase de Zonas” definida en el artículo 14.1 del Reglamento de Torneos 2026 LPF.

En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal.