Si no revisamos el sistema electoral argentino, no habrá salida posible

Por Manuel Vila García (*)

En Argentina un 30 por ciento del electorado vota un candidato peronista (sea cual sea) y un 30 por ciento vota un candidato antiperonista (sea cual sea). En el 40 por ciento restante se debaten los residuos del desaparecido radicalismo y las infinitas fracciones de la izquierda.

Cuando Alberto Fernández se mostró critico con Cristina Fernández de Kirchner (aunque luego la llevó en la fórmula) capitalizó el margen que le permitió ganar la elección y, cuando el peronismo llevó su planteo abierto y excluyente, perdió con Mauricio Macri y ahora con Javier Milei.

El sistema electoral que cierra con un balotaje entre los dos candidatos más votados, agudiza y “preserva” la polarización.

El que no lo entienda, mirará desde afuera.

Hoy las corrientes populares no peronistas están fragmentadas y el peronismo se niega a abrirse a otras corrientes de extracto nacional y popular apretándose en su caudal electoral, que sin dudas es insuficiente para ganar.

En ambos extremos, del arco político, las estrategias son totalmente diferentes: mientras la izquierda se divide por ideología. la derecha se junta por intereses.

Argentina no tendrá salida si no se reactiva la actividad productiva que a su vez promueva fuentes de trabajo.

La recuperación de una nación productiva, implica reconocer los errores que se han cometido.

En un país con las distancias del nuestro, la llegada de insumos y salida de productos se ve favorecida o perjudicada por el transporte y sus medios y en esta dirección, el haber reducido la red ferroviaria de 45000 a 5000 kilómetros, entregó la logística al transporte automotor apoyado en combustibles caros y transfiriendo ese costo a los productos transportados.

De manera que dejar que las rutas se deterioren impidiendo el tránsito normal de los productos profundiza el deterioro de la producción.

Sin embargo el peronismo no se hace cargo de Carlos Saúl Menem y la derecha aplaude el recorte a la obra pública de Milei, entonces Argentina está en una encrucijada de difícil salida si no se acuerdan políticas de resurgimiento productivo, pára lo cual habrá que negociar con el FMI porque los vencimientos de deuda son de tal magnitud que comprometen cualquier proyecto a futuro.

Y para negociar bien hay que estar unidos, por lo menos en esa parte.



(*) Presidente del Foro de la Memoria del Sur (Patricios-Pompeya) | Experto Icofort/Icomos/Unesco.

