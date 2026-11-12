Murió Paolo el Rockero, figura del cine y la TV argentina de los 80

El actor Jorge Montejo, conocido popularmente por su personaje de “Paolo el rockero”, murió este miércoles a los 68 años, víctima de un cuadro de neumonía por el que estaba internado en el Hospital Santamarina de Tandil.

Vale mencionar que el intérprete se encontraba internado desde hace tiempo en la Clínica de la Comunidad, un centro de salud psiquiátrico, cuando tuvo que ser trasladado al hospital público de la ciudad serrana.

De acuerdo a lo reseñado por TN Show, Paolo el rockero quedó asociado a uno de los personajes más reconocibles del humor argentino de los 80. Con una vincha, una estética inconfundible y recordados latiguillos como “¡Uhhh, loco!” o “¿Qué hacés, persona?”, el actor y humorista se convirtió en una figura popular que trascendió la televisión y llegó también a la pantalla grande.

El personaje había nacido en 1986, de la mano de Daniel Ripoll y Juan Alberto Badía. Su primera aparición fue en Badía & Cía, el ciclo conducido por el histórico presentador. A partir de entonces, Montejo construyó una carrera en distintos programas de televisión, obras teatrales y películas.

Entre sus participaciones más recordadas estuvieron Feliz domingo, De carne somos, Siempre sábado, VideoMatch y Peligro sin codificar. También formó parte de películas populares como Los bañeros más locos del mundo, Extermineitors IV: Como hermanos gemelos; Los matamonstruos en la mansión del terror y Bañeros 5: Lentos y cargosos.

En distintos momentos de su vida, Montejo atravesó problemas vinculados con las adicciones que afectaron su carrera y lo mantuvieron alejado de la actividad artística.

A pesar de la distancia con los grandes medios, seguía conectado con sus seguidores a través de las redes sociales, donde compartía contenidos y respondía mensajes. Incluso continuaba poniéndose la peluca para darle vida a Paolo, el personaje que lo había hecho famoso.

