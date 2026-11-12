Cerámica contra la ansiedad: el taller de La Plata que propone “equivocarse y volver a empezar”

Llegan aceleradas. Con la cabeza en el trabajo, en la facultad, en los chicos, en la lista de pendientes que nunca se termina. Entran a un taller chico de La Plata, se sientan, se ponen el delantal y a los 20 minutos ya están en otra sintonía.

No hay una fórmula mágica. Hay barro, agua, manos ocupadas y tiempo. Y eso, en 2026, parece ser bastante.

Solci Cerámica nació en mayo de 2023, cuando Sol Pérez abrió un espacio propio para explorar y producir cerámica. Lo que empezó como una decisión personal pronto se convirtió en otra cosa: un lugar para compartir con otras lo que la actividad le había dado.

En febrero de 2024 comenzaron las primeras clases, con cinco alumnas. En 2025 ya eran 100. En 2026 ya son 150 alumnas activas, un equipo de cinco personas y una comunidad en Instagram que pasó de 70 seguidores a 4.000 en tres años. Pero el dato que importa acá no es el crecimiento. Es el motivo.

“La cerámica te obliga a bajar un cambio”

“No podés estar con el celular en una mano y el barro en la otra. Tenes que estar acá, con las manos, con el agua, con el tiempo de la pieza. Y eso, hoy, es un descanso para la cabeza”, dice Sol Pérez, fundadora de Solci.

La frase se repite en el taller como una especie de lema no escrito. No se presenta como terapia, y en el taller lo aclaran: no lo es. Pero sí se presenta como un espacio donde la cabeza se ordena porque las manos están ocupadas.

Amasar, alisar, esperar que seque, volver a empezar. El proceso, más que el resultado, es lo que enseña a tener paciencia, a no exigirte la perfección.

“En Solci decimos que importa tanto el proceso como el resultado. Porque en el proceso está el cuidado. No se trata de que la pieza salga perfecta, se trata de que vos te vayas un mejor de lo que llegaste, y de sentirte orgullosa con el trabajo realizado”, explica Pérez.

En el taller, que funciona de lunes a sábado para personas adultas, se trabaja modelado a mano, con moldes, engobes, esmaltes y texturas. Cada alumna desarrolla sus propios proyectos, con acompañamiento docente y respeto por sus tiempos. Pero lo que pasa entre mesa y mesa es otra cosa: se arman vínculos, se comparten historias, se sostiene una comunidad.

“Un corte en la semana que es solo para vos”

“Todas tenemos una rutina que nos come. El trabajo, la casa, los chicos, los mandados, las obligaciones. El taller es ese corte en la semana que es solo para vos. Dos horas donde nadie te pide nada, donde no tenés que rendirle cuentas a nadie”, cuenta Solci. La idea no es producir. Es encontrarse. Tener un espacio propio, sin culpa.

“Muchas nos dicen: ‘es mi momento’. Y es verdad, es el momento en el que vuelven a ser ellas, no la mamá de, ni la empleada de, ni la que resuelve todo”, agrega.

Y lo lindo, dicen en Solci, es que ese espacio para una se convierte en un espacio con otras. Se comparten mates, charlas, risas. Se sale de la rutina, pero no se sale sola. Se sale acompañada.

Por eso la filosofía del lugar se sostiene en tres palabras que aparecen en cada pared, en cada clase y en cada experiencia: amor, atención y libertad. Amor como buen trato y escucha. Atención como presencia y cuidado por los detalles. Libertad como espacio para crear, explorar y equivocarse sin juicios ni imposiciones.

“En Solci no enseñamos a hacer piezas perfectas. Enseñamos a animarse. Acá se puede intentar, equivocarse y volver a empezar sin juicio”, resume Solci. Y el lema que se repite desde el primer día: “Que cada persona se lleve algo más que lo que trajo”.

Mucho más que cerámica

Ese “algo más” también empezó a salir del taller. En 2026, Solci amplió su presencia con experiencias fuera del taller, como los Solci Pop Up en espacios gastronómicos, y con acciones solidarias. En el Día del Niño participaron más de 70 chicos en una actividad comunitaria y se produjeron más de 500 pines de cerámica para una jornada de concientización sobre cáncer de mama.

El grupo solidario, Hadas Artesanas, lleva arcilla, engobes y un horno portátil a comedores de los barrios. Cada chico amasa, modela su propia taza, le pone su inicial y elige su color. Días después, esa taza vuelve al comedor para quedarse. “Queríamos cambiar el vaso de plástico descartable de la merienda por algo que tenga historia. Cuando un chico toma la leche en una taza que salió de sus manos, la relación con ese objeto es otra”, cuenta Sol.

Todo se sostiene sin pauta ni auspicios, con el propio ecosistema del taller: las clases, las experiencias privadas y los Pop Up. La próxima parada será La Bottega by Solci, el 21 y 22 de noviembre, en el Festival de la Gastronomía Italiana de La Plata. Para 2027 están previstas clases infantiles, un nuevo espacio y nuevas acciones comunitarias.

Pero en el taller insisten en que lo importante no cambia. “Para poder crear afuera, primero necesitás un lugar donde ser vos sin exigencias”, dice Pérez. Y mientras tanto, en una mesa de La Plata, una alumna más termina su taza, la mira, se ríe porque no salió como esperaba, y vuelve a empezar. Sin apuro. Sin celular. Con las manos en el barro.

La opinión de la OMS: la cerámica también es salud mental

Lo que pasa en ese taller de La Plata tiene respaldo en una de las revisiones más amplias que hizo la Organización Mundial de la Salud sobre arte y salud.

En 2019, la OMS publicó el informe “What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being?”, elaborado por Daisy Fancourt y Saoirse Finn. La revisión reunió más de 900 publicaciones que, en conjunto, abarcan más de 3.000 estudios de todo el mundo.

La conclusión fue contundente: participar en actividades artísticas y culturales como la cerámica mejora la salud física y mental, el bienestar psicológico, fisiológico y social, y puede incidir en la adopción de comportamientos más saludables.

En ese informe, la OMS incluyó dentro de las artes visuales, el diseño y la artesanía a actividades como la cerámica. Y señaló que esta práctica puede ayudar tanto en la prevención de enfermedades mentales como en la promoción de la salud y en el acompañamiento y tratamiento de distintas condiciones.

En particular, el informe encontró que las actividades artísticas pueden contribuir a prevenir la depresión y la ansiedad en adultos, y a manejar o tratar la depresión y la ansiedad en niños y jóvenes. También registró que actividades como la música, las artesanías y el clowning en entornos sanitarios se asociaron con reducción de la ansiedad, de la presión arterial y del dolor, sobre todo en niños, pero también en sus padres.

Por eso la OMS recomendó incorporar el arte y la cultura en los sistemas sanitarios y promover su inclusión en el tiempo de ocio diario, como una herramienta de bajo riesgo, no invasiva y de bajo costo para mejorar el bienestar.

En el taller de La Plata lo dicen con otras palabras, pero la idea es la misma: no se trata de reemplazar un tratamiento psicológico o psiquiátrico cuando es necesario, sino de sumar un espacio de cuidado, de concentración y de vínculo.