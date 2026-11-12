Asesinaron a un agente de la Policía Federal durante un intento de robo en Merlo

Un cabo primero de la Policía Federal Argentina (PFA) murió este jueves por la mañana en el partido bonaerense de Merlo, luego de permanecer internado en estado crítico tras ser baleado durante un intento de robo. La víctima fue identificada como Nicolás Aragón, de 30 años, quien había sido atacado por dos delincuentes que intentaron sustraerle su motocicleta.

El violento episodio ocurrió este miércoles en el cruce de la avenida Bicentenario y Filiberto, en el barrio Pompeya, en el límite con la localidad de Paso del Rey. El efectivo se desplazaba a bordo de una motocicleta Bajaj Rouser 200 luego de finalizar su servicio cuando fue interceptado por los asaltantes.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, los dos delincuentes abordaron al policía y se produjo un forcejeo. En medio del enfrentamiento, los asaltantes consiguieron quitarle su arma reglamentaria, una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros, y le efectuaron varios disparos.

Uno de los proyectiles impactó en el costado derecho del pecho y le provocó heridas de extrema gravedad. Tras el ataque, los agresores escaparon del lugar, mientras que el efectivo fue trasladado de urgencia al hospital Héroes de Malvinas.

Al ingresar al centro asistencial, los médicos constataron que presentaba una lesión de bala que había comprometido estructuras vitales, entre ellas la médula y la vena cava, provocándole una importante pérdida de sangre.

Aragón fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia y posteriormente quedó internado en terapia intensiva. Pese a los esfuerzos del equipo médico, falleció durante la mañana de este jueves.

Buscan a los asesinos

La muerte del efectivo profundizó la investigación para identificar y localizar a los dos delincuentes que participaron del ataque. Entre los elementos de interés para los investigadores se encuentran el arma reglamentaria sustraída y la motocicleta que los asaltantes intentaron robar.

El caso quedó bajo investigación judicial y policial, mientras se desarrollan distintas medidas para reconstruir la secuencia del crimen y dar con los responsables.