Las cámaras de Almirante Brown permitieron detener a 2 delincuentes que robaban cables

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a dos hombres que sustraían cables de las luminarias de la Plaza Manuel Belgrano, en la localidad de Burzaco, luego de que el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Almirante Brown detectara la situación al visualizarla a través de las cámaras municipales.

A partir de la alerta, personal del Comando de Patrullas de Almirante Brown fue comisionado por el 911 hasta la plaza, ubicada en la intersección de 25 de Mayo y E. de Burzaco.

Al llegar los efectivos encontraron a los dos hombres mientras retiraban el cableado de las luminarias con una tenaza y procedieron a su aprehensión.

Los detenidos son dos hombres de 24 y 36 años, quienes fueron imputados por el delito de “robo simple” por instrucción de la Unidad Funcional de Instrucción y el Juzgado N° 2 Descentralizada de Almirante Brown.

De esta manera, la intervención articulada permitió actuar de manera inmediata ante la detección del hecho y concretar la aprehensión de los dos sospechosos en el lugar, con la posterior intervención de la Justicia.

Cabe recordar que días atrás, a partir de una investigación iniciada por una denuncia del Municipio, se recuperaron tres equipos de luminarias LED que eran ofrecidos ilegalmente a través de Facebook Marketplace. En el marco de un allanamiento realizado en Bernal, la Policía detuvo al responsable y secuestró los elementos, que ya fueron restituidos al Municipio para su reinstalación en distintos barrios del distrito.

En este marco, el diputado provincial Mariano Cascallares indicó que “el Municipio continúa colocando nuevos equipos de luces LED en diferentes puntos de nuestro distrito”, al tiempo que instó a “cuidarlos y utilizarlos correctamente, para beneficio de toda la comunidad”.

