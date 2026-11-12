Museos a la Luz de La Luna en La Plata: imperdibles propuestas en Ingeniería y Regimiento 7

El sábado 14 de noviembre se viene una nueva jornada de Museos a la Luz de La Luna en La Plata y entre la amplia propuesta gratuita, destaca la presentada por la Facultad de Ingeniería de la UNLP y la del Regimiento de Infantería Mecanizado N.º 7 con asiento en Arana.

El Museo Histórico Militar “Teniente General Julio Argentino Roca” del Regimiento propone un recorrido por la Arboleda de los Héroes, encuentro con veteranos de guerra, exhibición de vehículos y un patio gastronómico.

Siempre en el predio de Diagonal 630 y 143, las visitas guiadas serán a las 19, 21 y 22.30 horas, en tanto que también se contará con la presentación de la Banda Militar “Paso de los Andes”.

Siguiendo con la página musical, vale mencionar que el sábado 21 de noviembre, tendrá lugar en el auditorio de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús (9 y 57) el concierto por el 216° aniversario del Regimiento 7.

El evento será desde las 19.30 horas y la entrada consta de un alimento no perecedero a beneficio de Caritas.

En Ingeniería

En el caso de la unidad académica, abrirá nuevamente sus puertas a la comunidad a las 19 horas para compartir el fascinante universo de la ciencia, la tecnología y el conocimiento. .

La sede de Avenida 1 y 47 será escenario de una noche mágica con actividades libres y gratuitas para todas las edades, distribuidas entre el histórico Edificio Central y los Departamentos de Mecánica y Electrotecnia, además de contar con un patio de comidas en los jardines.

Quienes recorran las instalaciones podrán sumergirse en la riqueza del patrimonio académico explorando libros y objetos antiguos en la Biblioteca Histórica, así como valiosos equipos e instrumentos de enseñanza e investigación en el nuevo Museo de Ingeniería.

La jornada invitará a repasar la historia y la memoria a través de la biografía de Teófilo Tabanera, la muestra histórica sobre la aviación platense expuesta por el Ing. Iriberto Julio Cena, la presentación de la Asociación de Escritores Tradicionalistas con trajes típicos gauchescos, y el espacio de reflexión sobre la causa Malvinas a cargo de la escritora y atleta Mirian Cao.

Por su parte, el Departamento de Hidráulica exhibirá el mapa interactivo de la histórica inundación de La Plata de 2013, mientras que la Planta de Alimentos PAÍS de la UNLP propondrá juegos educativos sobre la deshidratación de alimentos.

Entre otras actividad, en el Departamento de Electrotecnia se realizarán visitas guiadas al Laboratorio de Alta Tensión (LAT), en el primer piso, y a la Sala Limpia del GrIDComD, en el segundo piso, donde se ensamblaron componentes para misiones espaciales argentinas como SAC-D/Aquarius, SAOCOM, USAT 1, ATENEA y SABIA-Mar.

La velada ofrecerá entretenimiento continuo mediante trivias educativas, simuladores de vuelo, un arpa láser y la magia del Mago Collins con su presentación “El viajero del tiempo”.

Vale destacar que para facilitar el tránsito entre el edificio central y los departamentos, el micro eléctrico reconvertido por la Facultad circulará por el campus trasladando a las familias. Además, los visitantes podrán participar del concurso a “La Mejor Foto” compartiendo y etiquetando sus postales nocturnas en la cuenta de Instagram @museo.ingenieriaunlp.

