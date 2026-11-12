Vanesa Siley: “La situación de Cristina es la misma que enfrentó Lula”

La diputada nacional de Unión por la Patria y delegada del comité “Cristina Libre”, Vanesa Siley, se refirió a la misión que desarrolla en Estados Unidos para denunciar la persecución judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, establecer contactos con dirigentes políticos, organizaciones de derechos humanos y referentes académicos.

La también secretaria general de la Federación de Trabajadores Judiciales explicó que, durante los encuentros con congresistas demócratas y representantes de organizaciones estadounidenses, expuso las políticas económicas y sociales del Gobierno de Javier Milei, así como las irregularidades que, según afirmó, caracterizaron la causa Vialidad.

“Cuando vos explicás el lawfare contra Cristina, la proscripción y su condición de mujer, encontramos mucho eco”, reveló la legisladora en declaraciones a la AM 530, al tiempo que indicó que sus interlocutores asociaron las políticas de Milei con las de Donald Trump, especialmente por “el ajuste económico y la persecución política”.

Reunión de la Misión Institucional del Comité Cristina Libre con Alex Campbell, representante de la Confederación Sindical Internacional en Estados Unidos. 🇦🇷🇺🇸 Pudimos compartir lo que está pasando en la Argentina e intercambiar perspectivas sobre la realidad del trabajo en ambos países. Nuestro país supo tener el salario en dólares más alto de la región hasta 2015. Desde entonces, los trabajadores no volvimos a recuperar aquellos niveles de ingresos. Tras la detención de Cristina, el Gobierno y el poder económico decidieron avanzar sobre las conquistas históricas de los trabajadores: primero, bajando salarios e ingresos y, después, recortando derechos con la reforma laboral regresiva de Milei, que afecta a trabajadores y trabajadoras de todos los sectores de nuestro país. Y coincidimos en algo fundamental: los derechos laborales se defienden con organización, acá y allá. — Vanesa Siley (@Vsiley) November 11, 2026

La legisladora sostuvo que la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU busca denunciar la “vulneración” de las garantías constitucionales y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, mencionó la existencia de nuevas pruebas vinculadas con la causa Vialidad y afirmó que un eventual pronunciamiento favorable del organismo internacional podría “habilitar una revisión de la sentencia en Argentina”.

Por último, Siley destacó la recepción que tuvo la delegación en una actividad realizada en la universidad The New School, en Nueva York, donde se comparó la situación de Cristina Kirchner con la que atravesó Lula antes de recuperar la libertad y regresar a la presidencia de Brasil.

“La guerra jurídica sucedió en Brasil y está sucediendo en Argentina”, afirmó, y consideró que la misión permitió “abrir canales de diálogo en Estados Unidos” para difundir el reclamo por la libertad y la inocencia de la exmandataria.