¿Videojuegos en horario laboral?: Cómo el gaming se convirtió en un beneficio para los empleados

Para muchos fanáticos de los videojuegos, los últimos meses del año son una de las épocas más esperadas. Noviembre y diciembre suelen concentrar grandes lanzamientos de la industria, novedades y títulos que generan expectativa entre millones de jugadores. En este contexto, Logitech decidió llevar su vínculo con el gaming un paso más allá y convertirlo en un beneficio para sus propios colaboradores: un día remunerado para jugar videojuegos durante el horario laboral.

La iniciativa, denominada Logi Game Day, ofrecerá a más de 7.000 empleados de Logitech ocho horas de Gaming Time Off (GTO), que podrán utilizar durante los próximos 12 meses, hasta el 10 de noviembre de 2027. El beneficio podrá tomarse en una jornada completa o dividirse en dos medias jornadas, y estará disponible para empleados de tiempo completo, contratados por un período determinado, aprendices y pasantes.

Con esta propuesta, la compañía busca reconocer formalmente los beneficios cognitivos y profesionales asociados al gaming, y dejar atrás la idea de que jugar videojuegos es simplemente una forma de entretenimiento o una pérdida de tiempo.

Este beneficio surge a partir de investigaciones realizadas por Logitech que identifican una relación entre los videojuegos y el desarrollo de habilidades que también pueden aplicarse en el ámbito profesional. Según el estudio Logitech Ctrl Tomorrow, el 81% de los gamers considera que jugar fortalece la confianza en situaciones de la vida real, ayuda a reducir la ansiedad y se relaciona con un mejor desempeño en las actividades laborales cotidianas.

En la misma línea, otra investigación reveló que el 98,8% de los responsables de decisiones de tecnología empresarial consultados considera que las habilidades desarrolladas a través del gaming se trasladan directamente al entorno de trabajo. Entre ellas se destacan el pensamiento estratégico, la resolución de problemas complejos y la capacidad de desenvolverse bajo presión.

“Es momento de dejar atrás el estereotipo de que jugar videojuegos es una pérdida de tiempo”, señaló Hanneke Faber, CEO de Logitech. “Como compañía que diseña productos para el trabajo y el entretenimiento, vemos todos los días cómo la participación en uno de estos ámbitos puede potenciar el desempeño en el otro”, sumó.

El gaming como experiencia compartida

La propuesta también tendrá su celebración especial. El 19 de noviembre de 2026, Logitech G realizará un evento de streaming desde su sede regional de América, ubicada en San José, California. La transmisión estará conducida por Robin Piispanen, gerente general de Logitech G y exjugador competitivo, quien compartirá la iniciativa y el potencial de los videojuegos como una actividad que también fortalece el trabajo en equipo.

“Ya sea sumergiéndose en un juego como GTA VI o Call of Duty: Modern Warfare 4, intentando mejorar los tiempos en Forza o formando equipo en una batalla online, Game Day les da a nuestros colaboradores un propósito compartido”, comentó Piispanen. También destacó que las habilidades que los empleados desarrollan dentro de los videojuegos pueden trasladarse al trabajo y a la resolución de problemas.

Por su parte, Elaine Laird, directora de Personas de Logitech, destacó la importancia de contar con momentos dedicados al ocio: "El juego no es lo opuesto al trabajo. Cuando las personas tienen tiempo para desconectarse, relajarse e involucrarse en actividades lúdicas, pueden regresar con mayor concentración, energía renovada y nuevas perspectivas para abordar desafíos complejos".

A través de Logi Game Day, Logitech busca reconocer el lugar que ocupa el gaming en la cultura actual y su potencial para desarrollar habilidades que trascienden la pantalla. En una industria que continúa creciendo y generando nuevas experiencias para sus comunidades, la compañía propone llevar esa pasión también al ámbito laboral.