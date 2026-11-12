Teatro San Martín: la obra con Joaquín Furriel que vuelve a sala llena tras triunfar en Barcelona

El Complejo Teatral de Buenos Aires anunció el esperado regreso de La verdadera historia de Ricardo III a la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín.

Tras una trayectoria que la consolidó como uno de los grandes fenómenos teatrales de la temporada, la pieza protagonizada por Joaquín Furriel —ganador del Premio ACE al Mejor Actor por este papel— volverá a su casa para ofrecer una breve serie de funciones desde el 12 de noviembre hasta el 13 de diciembre.

Hito en el escenario internacional

El regreso se produce tras un paso consagratorio por la 50a edición del Festival Grec de Barcelona, donde la obra marcó un precedente histórico al ser la primera producción integral del Complejo Teatral de Buenos Aires en integrar la programación oficial de este prestigioso encuentro. Con dos funciones a sala llena en el imponente anfiteatro de Montjuïc, el espectáculo recibió larguísimas ovaciones de un público internacional exigente, confirmando la calidad del teatro público porteño en el circuito global.

A este éxito se suma su paso por los Teatros del Canal en Madrid, donde también agotó localidades, y una gira nacional por Argentina que incluyó presentaciones a sala llena en el Teatro Libertador de Córdoba, el Teatro Broadway de Rosario, el Teatro del Bicentenario de San Juan y el Teatro Mendoza.

El espectáculo

Inspirado en la célebre pieza de William Shakespeare, el espectáculo montado por el director catalán Calixto Bieito toma como detonante el hallazgo real de la tumba de Ricardo III en un aparcamiento de Leicester en pleno siglo XXI.

A partir de allí se despliega una disección sobre la maldad humana y el poder, en la que Furriel encarna al monarca shakespeariano en un retrato que combina lo tragicómico, lo bello y lo monstruoso.

El elenco se completa con figuras de la talla de Horacio Acosta, Elvira Onetto, Belén Blanco, María Figueras, Marcos Montes, Luciano Suardi, Iván Moschner, Luis “Luisón” Herrera y Silvina Sabater.

Un aspecto destacable de La verdadera historia de Ricardo III es que se trata de una producción integral del Complejo Teatral de Buenos Aires: esto es, un espectáculo realizado íntegramente por los equipos de profesionales en los talleres escenotécnicos del San Martín, lo que resalta la excelencia y calidad del teatro público porteño, ya que tanto la escenografía y el vestuario como los componentes técnicos fueron gestados en la propia institución.

Las funciones tendrán lugar de miércoles a sábados a las 20 horas y los domingos a las 19 horas, en la mencionada Sala Martín Coronado del Teatro San Martín. Las localidades están disponibles en la web oficial del Complejo Teatral de Buenos Aires y en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 1530.



