Economía | 12 nov 2026
DATO DEL INDEC
La inflación de octubre fue del 2,2% y acumula 26,3% en el año
El Índice de Precios al Consumidor volvió a ubicarse por encima del 2% mensual y alcanzó una variación interanual del 33,1%. Vivienda y servicios lideraron los aumentos.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en octubre de 2026 un incremento del 2,2% respecto de septiembre. Con este resultado, el indicador volvió a perforar el piso del 2% mensual —tras haber marcado un 1,9% el mes previo— y reflejó una aceleración en el ritmo de suba de precios.
De acuerdo con el reporte oficial, la inflación acumuló una variación del 26,3% en los primeros diez meses del año,mientras que la medición interanual (comparada con octubre de 2025) se ubicó en el 33,1%.
Los rubros que más aumentaron y el impacto por regiones
El informe detalló que el rubro con mayor incremento mensual a nivel nacional fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un salto del 4,2%, impulsado principalmente por las actualizaciones en las tarifas de gas. Por encima del nivel general también se posicionaron Recreación y cultura (3,3%) y Bienes y servicios varios (2,3%).
#DatoINDEC Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,2% en octubre de 2026 con respecto a septiembre y 33,1% interanual. Acumularon un alza de 26,3% en los primeros diez meses del año. https://t.co/SALEJKnDUT https://t.co/h5bgP6LNGt— INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 12, 2026
En el extremo opuesto, las divisiones que exhibieron las menores variaciones en octubre fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Educación (1,3%).
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Incidencia por regiones: El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el de mayor peso en el índice mensual en el Gran Buenos Aires (GBA), Cuyo, Noreste, Noroeste y Pampeana, traccionado por las subas en verduras,tubérculos, legumbres, pan y cereales. En la Patagonia, en cambio, la mayor incidencia recayó sobre vivienda y servicios básicos debido a los ajustes en gas y alquileres.
El comportamiento de las categorías: núcleo, estacionales y regulados
Al desagregar el índice según el comportamiento de los precios, el organismo estadístico precisó las siguientes variaciones:
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Estacionales (5,5%): Lideraron las subas del mes por el encarecimiento de verduras, tubérculos y legumbres.
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Regulados (2,9%): Se ubicaron por encima del promedio general debido a los incrementos en gas y combustibles para vehículos.
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IPC Núcleo (1,5%): Mostró una dinámica más moderada respecto del nivel general, con alzas vinculadas principalmente a alquileres y restaurantes.