La inflación de octubre fue del 2,2% y acumula 26,3% en el año

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en octubre de 2026 un incremento del 2,2% respecto de septiembre. Con este resultado, el indicador volvió a perforar el piso del 2% mensual —tras haber marcado un 1,9% el mes previo— y reflejó una aceleración en el ritmo de suba de precios.

De acuerdo con el reporte oficial, la inflación acumuló una variación del 26,3% en los primeros diez meses del año,mientras que la medición interanual (comparada con octubre de 2025) se ubicó en el 33,1%.

Los rubros que más aumentaron y el impacto por regiones

El informe detalló que el rubro con mayor incremento mensual a nivel nacional fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un salto del 4,2%, impulsado principalmente por las actualizaciones en las tarifas de gas. Por encima del nivel general también se posicionaron Recreación y cultura (3,3%) y Bienes y servicios varios (2,3%).

#DatoINDEC Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,2% en octubre de 2026 con respecto a septiembre y 33,1% interanual. Acumularon un alza de 26,3% en los primeros diez meses del año. https://t.co/SALEJKnDUT https://t.co/h5bgP6LNGt — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 12, 2026

En el extremo opuesto, las divisiones que exhibieron las menores variaciones en octubre fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Educación (1,3%).

Incidencia por regiones: El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el de mayor peso en el índice mensual en el Gran Buenos Aires (GBA), Cuyo, Noreste, Noroeste y Pampeana, traccionado por las subas en verduras,tubérculos, legumbres, pan y cereales. En la Patagonia, en cambio, la mayor incidencia recayó sobre vivienda y servicios básicos debido a los ajustes en gas y alquileres.

El comportamiento de las categorías: núcleo, estacionales y regulados

Al desagregar el índice según el comportamiento de los precios, el organismo estadístico precisó las siguientes variaciones: