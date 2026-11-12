Entregaron diplomas a cuidadores domiciliarios egresados en La Plata

En un acto realizado este jueves 12 de noviembre en el Teatro Argentino de La Plata, 50 egresados del Curso de Formación de Cuidadores Domiciliarios recibieron sus diplomas de graduación. La ceremonia fue encabezada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, y el intendente local, Julio Alak.

La capacitación, articulada entre la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) y la plataforma digital CUIDARnos, registró más de 1.400 inscriptos y contempló un trayecto de 200 horas de formación técnica y prácticas supervisadas. El programa apunta a jerarquizar la actividad y ampliar las oportunidades laborales de los trabajadores dedicados al acompañamiento y la asistencia de personas mayores.

“El papa León XIV nos dejó un mensaje fundamental: un país no puede descuidar la formación ni quitarles derechos a las personas mayores”, sostuvo Kicillof durante su discurso, en alusión al reciente paso del Sumo Pontífice por la Argentina.

En la misma línea, el mandatario provincial remarcó la importancia institucional de profesionalizar estas tareas: “En la Provincia seguimos acompañando iniciativas como esta, que pone la tecnología al servicio de una red de cuidados y reconoce que cuidar a las personas mayores es un trabajo esencial: quienes lo realizan deben tener sus derechos garantizados y recibir una remuneración justa”.

Junto al gobernador @Kicillofok participamos del cierre del Curso de Cuidadores Domiciliarios y Comunitarios de Personas Mayores y de la presentación de CUIDARnos, una aplicación que conecta a las familias con trabajadores del cuidado capacitados. Esta iniciativa articula formación, cooperativismo y tecnología para generar oportunidades laborales y acompañar a las personas mayores. Seguimos trabajando con la @BAProvincia para reconocer a quienes cuidan y promover una comunidad más solidaria. — Julio Alak (@Julio_Alak) November 12, 2026

Autoridades y referentes presentes en el Teatro Argentino

El encuentro reunió a funcionarios provinciales, autoridades académicas y dirigentes de organizaciones sociales y de la economía popular: