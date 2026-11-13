Cáncer de piel: la campaña que explica cómo cuidarse más allá del protector

Del 16 al 20 de noviembre, la Sociedad Argentina de Dermatología realizará la 33° Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel, iniciativa con la que se proponen sensibilizar a la población sobre los riesgos de la exposición a la radiación ultravioleta (RUV), promover el autoexamen de lunares y remarcar la importancia de la prevención y la detección temprana para evitar lesiones precancerosas y tumores cutáneos.

Bajo el lema “Cuidá tu piel y prestá atención a sus señales”, los especialistas de la SAD advirtieron sobre los efectos acumulativos de la exposición solar a lo largo de la vida. “El bronceado, lejos de ser una conducta saludable, no es otra cosa que los efectos de una quemadura generada en la piel”, afirmaron.

De hecho, “la evidencia científica muestra que las personas más expuestas al sol -albañiles, pescadores, agricultores, maratonistas y todos lo que por su exposición prolongada presentan el mal llamado callo solar, estar curtido- son quienes registran más lesiones cancerosas, afirmó el dermatólogo Andrés Politi, quien coordina la campaña de la SAD junto a las dermatólogas Ana Clara Acosta y Ana de Pablo.

En este marco, los especialistas señalaron la necesidad de desmarcar a la fotoprotección como sinónimo exclusivo del uso de cremas solares ya que el cuidado de la piel debe abarcar otras conductas saludables.

Entre las principales, recomiendan evitar la exposición entre las 10 y las 16 horas, cuando los actos ultravioletas son más intensos; elegir ropa de trama cerrada que cubra zonas sensibles como brazos y pecho; llevar sombrero de ala ancha; y usar anteojos con filtro UV.

En cuanto al uso de protector, se debe utilizar un factor de protección solar (FPS) superior a 30 según el tipo de piel y seguir atentamente las indicaciones del fabricante para su aplicación. “Los errores más frecuentes tienen que ver con no poner cantidad suficiente, no renovarlo cada dos horas y no respetar la fecha de vencimiento”, señaló Politi.

En el caso de los más chicos, el dermatólogo recuerda las pautas de uso según la maduración cutánea: “Los bebés absorben mucho más, entonces hasta los seis meses nada de protector solar; de seis meses a dos años solo en pequeñas áreas, y recién a los dos años, que la piel está más madura para limitar la absorción, usarla con normalidad”.

El mecanismo del daño y la detección precoz

La piel tiene memoria, es por eso que sus mecanismos de reparación pueden ser defectuosos a medida que pasan los años. “Cuando la radiación ultravioleta impacta genera reacciones oxidativas y -a la vez- pone en funcionamiento los mecanismos de antioxidación y reparación de alteraciones genéticas”, explicó la dermatóloga Ana Clara Acosta.

El problema es que “el melanocito que produce la melanina que brinda fotoprotección a la piel, protegiendo su núcleo a través de extensiones que forman una barrera, con el paso del tiempo va perdiendo su efecto y es ahí cuando la capacidad de reparación de la piel se complica y aparecen la lesiones precancerosas que pueden seguir creciendo para transformarse en lesiones cancerosas”, indicó la especialista.

Una piel agotada y con baja capacidad de reparación puede derivar en cáncer de piel y su pronóstico dependerá de las células afectadas. “El melanoma -por caso- representa aproximadamente el 5 % de los cánceres de piel, puede ser muy agresivo, irse hacia los ganglios o a órganos más lejanos. En cambio si la detección es temprana, se puede lograr que la persona sobreviva sin presentar problemas a futuro”, precisó Ana De Pablo.

Los carcinomas basocelulares (BBC) -que representan el 75 % de los cánceres de piel y se manifiestan en 1 de cada 3 personas a lo largo de la vida- “aparecen más frecuentemente en la cabeza y cuello, y si bien es 100 por ciento curable si se detecta a tiempo puede afectar en algunos casos a los ojos, la nariz, y otras estructuras que son muy importantes”, expresó.

Por último, “los carcinomas espinocelulares, que pueden ser poco agresivos o muy agresivos, dependiendo del momento del diagnóstico y de la inmunidad de la persona.

Pueden dar metástasis a ganglios y también a otros órganos, pero son mucho menos frecuentes.

Autoexamen y control médico

La aparición de manchas o lunares y, especialmente, la variación en tamaño, forma o color son aspectos centrales del autoexamen.

Los dermatólogos aconsejan seguir la regla del ABCDE y realizar un autoexamen en forma mensual sobre los lunares teniendo en cuenta lo siguiente:

A: Analizar si son asimétricos.

Analizar si son asimétricos. B: Chequear si sus bordes son irregulares.

Chequear si sus bordes son irregulares. C: Contemplar la coloración, si es variada y si hay cambios de color.

Contemplar la coloración, si es variada y si hay cambios de color. D: Prestar atención al diámetro, consultar con un dermatólogo si son mayores a 6 mm.

Prestar atención al diámetro, consultar con un dermatólogo si son mayores a 6 mm. E: Estudiar su evolución: si genera picazón, sangrado o costras.

En caso de observar cambios de un mes a otro o de registrar en forma positiva algunos de los puntos del autoexamen se aconseja concurrir al dermatólogo.

Un debate al rojo vivo

En los últimos tiempos los protectores solares fueron centro de debate: se cuestionaron los efectos sobre la salud y su seguridad medioambiental. “Uno de los principales puntos es que los protectores pueden ser tóxicos y tiene un efecto disruptor sobre las hormonas ya que tienen una estructura química parecida a algunas hormonas sexuales”, dijo Politi.

“Esto suena bien como hipótesis pero para que sea cierto deberíamos usarlos en dosis gigantescas”, sostuvo el médico.

En relación con el impacto medioambiental de ciertos protectores solares sobre las barreras de coral (como el caso de Hawái y el uso de sustancias inorgánicas como el dióxido de titanio), existen estudios oceanográficos y meteorológicos que matizan esta problemática: “Si bien existe cierta relación con dichas sustancias, los protectores solares representan una parte mínima de ese depósito, mientras que otras sustancias industriales generan proporciones infinitamente mayores; la disminución de las barreras de coral está vinculada principalmente al cambio de la temperatura en los océanos y no tanto a la presencia de dióxido de titanio”, expresó el especialista para resumir algunas de las objeciones y evidencias que pusieron a los protectores solares en el ojo crítico de los consumidores.

