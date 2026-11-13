Córdoba: profesor de rugby le desfiguró la cara a trompadas a un hombre porque miró a su novia

Un violento episodio conmocionó en los últimos días al barrio Docta de Córdoba, en circunstancias en las que un hombre de 43 años agredió de manera brutal a otro cliente en una pizzería.

La víctima se encontraba sentada en una mesa del establecimiento, consumiendo una bebida. Fue en ese momento que ingresó al comercio una mujer y, por detrás, el agresor, quien de manera abrupta lo habría increpado porque consideró que “había mirado” a su pareja.

“¿Qué mirás?” y “degenerado”, fueron algunas de las frases que soltó antes de llevar la violencia al capítulo de lo físico.

Según reseñó el diario La Voz, tras pagar por la comida, el agresor volvió a increpar al cliente y, luego de la respuesta, arremetió contra él de manera incesante: le asestó ocho puñetazos seguidos en el rostro.

La víctima terminó arrinconada, en el piso, en un depósito del local, donde el sujeto continuó golpeándolo: le dio tres golpes más en la cara, y patadas. “¿Está bien así, o querés que siga? Pedí disculpas”, se escucha que el sujeto le grita. “No hice nada”, logró contestar la víctima, entre los golpes.

Acto seguido, ante el intento de intervención de los empleados y los presentes, el sujeto se fue del lugar en una camioneta Ford Ranger.

Horas después, la Policía de Córdoba confirmó que el sujeto, identificado como Martín Roberto Díaz fue detenido este miércoles y quedó a disposición de la Fiscalía UTI 22, a cargo de la doctora Paula Bruera.

Fue imputado por amenazas y lesiones leves pero, fuentes allegadas a la investigación no descartan que esto se agrave con el correr de los días. Restan, todavía, estudios médicos para conocer la evolución de la víctima y los antecedentes del detenido.

A la par, no se descartan estudios psicológicos al hombre. Fuentes del caso hablan de “violencia desmedida”, “inusual” e “inusitada”, al describir el hecho que se investiga.

Resta consignar que la víctima, quien sufrió graves lesiones en su rostro y cuerpo, tuvo que recibir asistencia médica.

