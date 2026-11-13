Peces Raros y un estreno con cadencias y colores que remiten a Piazzolla

Peces Raros estrenó “Conexiones”, el primer single de su próximo álbum. Pocas veces un título cuenta tan bien la historia de conexiones que nacen en el recorrido de una carrera artística: el vínculo entre Peces Raros y Gustavo Borner, productor del disco junto con el Artista, comenzó a partir de la grabación de su Spotify Session, la cual los llevó a ganar un Premio Gardel a la música nuevamente. El trabajo conjunto siguió en el estudio, y “Conexiones” es lo primero que se escucha de esa nueva etapa.

“Conexiones” es, según la propia banda, probablemente la canción más electrónica del nuevo disco. Por un lado, evoca la música de los 2000 que formó parte del paisaje sonoro de su adolescencia y por otro, se apoya en el tech house, un género que el dúo casi no había explorado hasta ahora. El single, adelantó la banda, tiene un final un poco psicodélico, con cadencias y colores que remiten a Piazzolla.

La canción nace a partir de la letra y la música se vertebra alrededor suyo: gran parte de la singularidad de la canción se construye alrededor de la voz: “Esa extraña voz, medio robótica, y el nerviosismo que transmite, ya estaba en el demo. Tuvimos mucho cuidado de que no se perdieran en la versión final”, explica Lucio Consolo.

Y completa: “A veces, cuando estás regrabando, ciertas desprolijidades o singularidades, éstas se pulen hasta que se pierden, y en este caso intentamos que esto no suceda”.

El videoclip

“Conexiones” llega con un videoclip que traslada a la imagen lo que Peces Raros viene construyendo hace más de una década: el cruce entre la canción y la excelencia y originalidad estética. Lucio Consolo y Marco Viera ponen el cuerpo frente a cámara: espejos, miradas que se duplican y un estribillo convertido en coreografía y con un sarcasmo pop dentro del rock electrónico.

El resultado es una pieza timeless y fashion. Para darle forma, la banda trabajó junto a la directora Sofía Malamute, la coreógrafa Melisa Zulberti, y con participación de Special Offer Inc en el diseño de la portada.

Además, la canción se grabó en Igloo Studio, en Los Ángeles, y con el baterista estadounidense Gil Sharone, quien formó parte de Marilyn Manson y The Dillinger Escape Plan, entre otros.

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