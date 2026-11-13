La Noche de los Museos en Vicente Lopez: Lumiton presenta películas, música y actividades

En esta nueva edición de La Noche de los Museos, el sábado 14 de noviembre, Lumiton se hará presente para que los vecinos puedan recorrer la historia del cine argentino y de la cultura de Vicente López.

Desde las 19:30 horas del sábado, el Museo Lumiton (Sargento Cabral 2354, Munro) abrirá las puertas de su mítica “Casona de las Estrellas” y presentará obras cinematográficas, fotografías, archivos históricos y experiencias sonoras y visuales, como parte de la popular jornada que reúne cientos de sitios culturales.

Entre las actividades organizadas, el público podrá disfrutar de una visita guiada por la historia del cine nacional, recorriendo la muestra “Lumiton: El sello que marcó el rumbo del cine nacional” de la mano de Alejandro Ojeda, que contará la historia de uno de los primeros estudios moderno de cine sonoro del país.

Además, tendrán la posibilidad de explorar la muestra “Una estrella, una foto: Ana Baum y su colección”, el archivo fotográfico de Ana Baum, la primera periodista argentina en integrar la Hollywood Foreign Press Association.

Por otro lado, el evento contará con distintos talleres para que los presentes puedan realizar distintas actividades lúdicas, como la Estación de Foley de efectos sonoros, donde los que se acerquen podrán experimentar con objetos y recursos únicos y así diseñar el sonido de distintas escenas cinematográficas en vivo.

Por su parte, en la Estación de Serigrafía, dictada en vivo por Male Cejas, cada persona podrá estampar su propio póster o tela en serigrafía, conociendo el oficio, sus materiales y proceso. Del mismo modo, habrá un taller de Cine sin cámara, que invita a grandes y chicos a intervenir artísticamente tiras de película fílmica para crear una obra compartida, que se proyectará al cerrar la jornada. Ambas actividades estarán abiertas hasta las 22:30 horas.

Asimismo, hasta las 23 horas la Feria de Estampa & Cine ofrecerá un espacio de encuentro con emprendimientos y proyectos artísticos que dialogan con el universo cinematográfico. Estos son: “La gata y la luna Libros” con literatura seleccionada sobre cine, fotografía, novelas y cuentos llevados a la pantalla; “Femia” con sticky films de películas icónicas y miniaturas basadas en el cine y la TV; “Bucle tienda de cine”, con indumentaria y objetos inspirados en directores de cine y películas clásicas; y “Fill Blue” con kits para aprender cianotipia, libretas y frames de películas copiados a mano.

Durante toda la noche, se exhibirán proyecciones del archivo de Lumiton en su formato fílmico original (35mm) y contará con musicalización en vivo por LUPS, donde el sonido del bandoneón y la voz loopeada se cruzan con la música electrónica en una experiencia sonora improvisada en vivo por el músico Nik Sasbón.

En caso de lluvia, se suspenden las actividades de Feria de Estampa y Cine, Estación de Serigrafía y taller de Cine sin cámara.

Fundada en 1931, Lumiton se convirtió rápidamente en una de las productoras más influyentes de la época, impulsando películas populares y éxitos que marcaron al público argentino. Por sus estudios pasaron figuras emblemáticas como Mirtha Legrand, Mecha Ortiz, Olga Zubarry, Niní Marshall y Hugo del Carril, entre muchos otros nombres que hicieron historia. Hoy, en ese mismo edificio funciona el Museo y Usina Audiovisual Lumiton, dependiente de la Secretaría de Cultura de Vicente López, con la misión de preservar y difundir el patrimonio cinematográfico argentino.

La Noche de los Museos en Vicente Lopez se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre de 19.30 a 24 horas. La entrada es gratuita por orden de llegada. Para más información, ingresar a: https://lumiton.ar/evento/la-noche-de-los-museos-5/