Festival cultural y gastronómico Italia in Piazza en La Plata

La Municipalidad de La Plata invita a disfrutar de una nueva edición de Italia in Piazza, el festival cultural y gastronómico que cada año busca promover y celebrar las tradiciones artísticas y culinarias del país que enriqueció con su gente la historia y el desarrollo de la capital bonaerense.

El evento, organizado por el Municipio, el Consulado General de Italia en La Plata y Failap, tendrá lugar el domingo 15 de noviembre de 12:00 a 19:00 en Plaza Italia, será conducido por Laura “la Tana” Grassi y contará con puestos de comidas típicas y exposiciones del Fiat 600 Club Filial La Plata y el Vespa Club La Plata.

Además, durante la jornada el público podrá participar de clases magistrales de cocina italiana a cargo de los chefs Mauro Crivellin y Marisa Maffeo —finalista del certamen MasterChef Italia 9 y chef de ParmaQuality— y disfrutar de shows de música y danza en vivo.

En ese sentido, animarán el festival la cantautora sarda Claudia Aru, quien viajará especialmente desde Italia para interpretar música tradicional acompañada por Marco Bande; la soprano Maitena Andrade; e In-canto Trío Show, conformado por Ernestina Garay, Emanuel Frers y Andrea Parisi, que ofrecerá su repertorio de ópera y canzonetas.

Finalmente, Italia in Piazza tendrá espectáculos de danza de la mano del Centro Molisano Sant'Elia, el Ballet Róndini del Círculo Trentino de La Plata, el Ballet Amici del Círculo Campano y Sicilia Bedda del Círculo Siciliano.

Cabe destacar que el evento se enmarca en la XI Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, que se extenderá desde el 14 hasta el 22 de noviembre bajo el lema “Cocina italiana patrimonio UNESCO: territorios y sectores de excelencia”.