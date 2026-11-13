Pánico en Remedios de Escalada: pincharon caño de gas y un comercio voló por los aires

Una violenta explosión sacudió al pleno centro de Remedios de Escalada, partido de Lanús, cuando alrededor de las 11 horas de este viernes un local comercial voló por los aires por una fuga de gas, causando destrozos en varios metros a la redonda.

Personal de MetroGAS realizaba trabajos de renovación de redes en el partido de Lanús y una máquina tunelera dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que derivó en una explosión.

El epicentro fue en una fiambrería ubicada en la esquina de Beltrán y Del Valle Iberlucea, pleno centro comercial de la localidad sureña, a una cuadra de la Avenida Hipólito Yrigoyen.

De acuerdo a las primeras imágenes que circularon, las llamas tomaron los locales y algunos árboles en la vereda.

En el lugar intervino personal de bomberos para tratar de sofocar el fuego y personal de Defensa Civil trabaja en la evacuación de las viviendas linderas a la explosión.

En ese sentido, las autoridades decidieron ampliar el perímetro de evacuación de vecinos y comerciantes, incluyendo un geriátrico.

En lo que hace a los heridos, hay al menos una veintena de personas lesionadas, ocho de ellas con quemaduras de gravedad. También se reportaron daños en unos 50 vehículos que estaban estacionados en la zona de la explosión.