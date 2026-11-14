Impactante vuelco en Ruta 2: cayó en una zanja al intentar ingresar a un barrio

Un impresionante accidente vial se registró este jueves en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 53, en sentido descendente, donde un automóvil Volkswagen Polo terminó volcado tras caer en una alcantarilla cuando intentaba ingresar a un barrio, informaron fuentes policiales.

El vehículo, un VW Polo color blanco, era conducido por un hombre de 65 años, quien por causas que se intentan establecer perdió el control mientras realizaba la maniobra de ingreso y terminó protagonizando el vuelco.

Tras tomar conocimiento del siniestro, intervino personal del Destacamento Vial Samborombón, que constató lo ocurrido y coordinó la asistencia sanitaria. Una ambulancia de AUBASA, a cargo de una médica, llegó al lugar y evaluó al conductor.

Para sorpresa de quienes intervinieron en el operativo, el hombre no presentaba lesiones y no fue necesario trasladarlo a un centro de salud.

El episodio no dejó otras personas heridas y, una vez finalizadas las tareas correspondientes, la circulación vehicular quedó liberada.

El accidente volvió a poner en evidencia los riesgos de las maniobras de ingreso y egreso sobre una ruta de intenso tránsito, aunque en esta oportunidad el vuelco tuvo un desenlace afortunado: el conductor salió completamente ileso.