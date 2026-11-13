Día de la Tradición: un desafío para poner a prueba cuánto sabemos de lo nuestro

En el marco del Día de la Tradición, Las Medialunas del Abuelo y Taragüi se unen el sábado 14 de noviembre bajo la consigna “¿Qué tan argentino sos?” para celebrar con una propuesta lúdica que invita a poner a prueba los conocimientos sobre la cultura argentina. Será de 14 a 16.30 horas, en el local de Avenida Dorrego 787 del barrio porteño de Villa Crespo.

La dinámica es sencilla: cada participante deberá responder tres preguntas y, según la cantidad de respuestas correctas, podrá llevarse distintos premios. Todos los que se animen a jugar tendrán un obsequio, mientras que quienes más aciertos consigan podrán acceder a premios adicionales.

“No hay nada más argentino que el mate, las medialunas y nuestras tradiciones. Por eso, este Día de la Tradición, Las Medialunas del Abuelo se juntan con Taragüi para poner a prueba cuánto se sabe de lo nuestro”, es la invitación de ambas marcas para compartir la jornada.

Con esta iniciativa, celebran el Día de la Tradición a través de una experiencia participativa que combina juego, identidad y dos clásicos de los encuentros argentinos.