Noche de los Museos: más de 3.000 mates y una tradición que tiene mucho para contar

¿Cuánto sabemos realmente sobre esa infusión que nos acompaña todos los días? ¿Cómo eran los mates de nuestros antepasados? ¿Y cuántas cosas diferentes se pueden preparar con yerba mate? Este sábado 14 de noviembre, en el marco de una nueva edición de La Noche de los Museos, el Museo del Mate propone encontrar las respuestas a estas y muchas otras preguntas con una experiencia que invita a redescubrir una de las tradiciones más arraigadas de nuestra identidad nacional.

Ubicado en plena Avenida de Mayo, en el corazón de Buenos Aires, el museo abrirá sus puertas a partir de las 19 horas, con entrada libre y gratuita, para ofrecer un recorrido por la fascinante historia del mate a través de una extraordinaria colección de más de 3 mil ejemplares de distintas épocas, materiales, estilos y procedencias.

Cada pieza guarda una historia. Algunas sorprenden por su antigüedad, otras por sus diseños y materiales, pero todas forman parte de un mismo relato: el de una tradición que atravesó generaciones, unió culturas y se convirtió en uno de los símbolos más representativos de la Argentina.

Mucho más que un museo

Pero el viaje no termina en la sala de exhibición. Los visitantes también podrán conocer el Mate Bar del Museo, un espacio singular que invita a descubrir hasta dónde puede llegar la versatilidad de la yerba mate.

Con una amplia variedad de productos y preparaciones elaboradas a partir de esta infusión, el Mate Bar busca sorprender incluso a los materos más experimentados, demostrando que la yerba mate tiene mucho más para ofrecer de lo que imaginamos.

La experiencia se completa con una visita a la Tienda Oficial del Museo del Mate, donde los visitantes encontrarán precios especiales y ofertas en mates, termos, yerbas de distintas variedades, bombillas y accesorios para armar o renovar su equipo matero.

Una oportunidad para descubrir, disfrutar y llevarse un pedacito de nuestra tradición a casa.

Desafío Matero

La Noche de los Museos será, además, el punto de partida de la cuenta regresiva hacia otro acontecimiento muy especial. El próximo domingo 29 de noviembre, el Museo del Mate celebrará anticipadamente el Día Nacional del Mate con el Desafío Matero, una propuesta que promete poner a prueba los conocimientos, habilidades y la pasión de los amantes de nuestra infusión nacional.

La iniciativa se realizará en colaboración con Usina Matera, Cofradía del Mate y la Academia de Sommeliers, reuniendo a referentes y apasionados de la cultura matera en una experiencia que buscará celebrar y poner en valor esta tradición.

El desafío contará con El Mate Perfecto como guía y con la participación de Emma Vlogs y Casi Delivery como hosts, sumando entretenimiento, humor y una propuesta especialmente pensada para conectar con nuevas generaciones de materos.

De esta manera, el Museo del Mate propone convertir noviembre en un mes dedicado a nuestra infusión nacional: primero, invitando a miles de personas a descubrir su historia durante La Noche de los Museos y, luego, celebrando todo lo que representa con un desafío que promete reunir a la comunidad matera.

Una invitación a redescubrir lo que nos une

El mate es mucho más que una bebida. Es encuentro, amistad, conversación, memoria e identidad. Es una costumbre que trasciende edades, generaciones y fronteras. Y este sábado, el Museo del Mate invita a descubrir que detrás de cada mate hay mucho más de lo que vemos a simple vista. Porque todos tomamos mate, pero no todos conocemos su historia. Y esta es la noche perfecta para descubrirla.

