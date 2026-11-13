Día Mundial de la Diabetes: mitos y verdades sobre la alimentación

¿Las personas con diabetes no pueden consumir azúcar? ¿Necesitan eliminar el pan, el arroz y las frutas de su alimentación? Aunque son dudas bastante frecuentes, todavía existen muchos mitos alrededor de la alimentación que pueden llevar a restricciones innecesarias y dificultar la incorporación de hábitos saludables.

“La alimentación cumple un papel fundamental en el control de la diabetes, pero eso no significa que determinados alimentos deban eliminarse por completo. Actualmente, las principales guías de tratamiento recomiendan un enfoque más flexible e individualizado, que tenga en cuenta no solo la cantidad de carbohidratos que se consumen, sino también su calidad, la composición de las comidas y las necesidades de cada persona”, explica la nutricionista Clara Lucía Valderrama.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora el 14 de noviembre, es importante aclarar algunos de los principales mitos y verdades sobre la alimentación de las personas que viven con esta condición y conocer qué cuidados pueden marcar una diferencia.

1. “Las personas con diabetes no pueden consumir azúcar”

MITO. Las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes (ADA), una de las principales referencias internacionales para el tratamiento de esta condición, indican que la alimentación no debe basarse en restricciones estrictas, sino en una planificación saludable y flexible.

Estas recomendaciones también aconsejan reducir el consumo de carbohidratos refinados y azúcares añadidos. En la práctica, el azúcar no está prohibido, pero es importante moderar su consumo y seguir un plan de alimentación orientado por profesionales de la salud.

2. “Las personas con diabetes necesitan prestar más atención al consumo de fibra”

VERDAD. La fibra cumple un papel importante en el control de la glucemia, especialmente la fibra soluble, que ayuda a retrasar la absorción de los carbohidratos y a reducir los aumentos de glucosa en sangre después de las comidas.

Además, contribuye a generar saciedad, favorece el funcionamiento intestinal y ayuda a cuidar la salud cardiovascular, aspectos relevantes para quienes viven con diabetes.

“Por eso, es recomendable incorporar alimentos ricos en fibra a las comidas, como avena, chía, lino, lentejas, frutas con cáscara, verduras y cereales integrales. Otra alternativa es incorporar suplementos de fibra en la preparación de recetas”, recomienda Valderrama.

Según la nutricionista, la recomendación general es consumir al menos 14 gramos de fibra por cada 1.000 calorías ingeridas, respetando un mínimo de 25 gramos diarios.

3. “Las personas con diabetes deben evitar las frutas”

MITO. Las frutas pueden formar parte de la alimentación, preferentemente enteras, con cáscara cuando corresponda y en las porciones individuales recomendadas por el profesional de la salud que acompaña a cada persona, de acuerdo con las orientaciones de la Asociación Americana de Diabetes (ADA).

“De hecho, consumir la fruta entera, con su cáscara y pulpa, es una opción mucho más conveniente para las personas con diabetes que los jugos y las bebidas azucaradas, que suelen tener un menor contenido de fibra y pueden contribuir a elevar rápidamente la glucemia”, explica la miembro del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife.

4. “Las proteínas no hacen ninguna diferencia para las personas con diabetes”

MITO. Consumir cantidades adecuadas de proteínas es importante para preservar la masa muscular, que cumple un papel fundamental en el control de la glucemia.

Esto se debe a que los músculos son uno de los principales responsables de captar la glucosa de la sangre, especialmente después de las comidas. Por su parte, la pérdida de masa muscular puede dificultar la incorporación de glucosa a las células y contribuir al aumento de sus niveles en sangre.

Este nutriente adquiere todavía más importancia con el envejecimiento, cuando se produce una pérdida progresiva de masa y fuerza muscular.

Según una publicación de la revista Clinical Nutrition, en general, las personas mayores necesitan consumir entre 1 y 1,2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día, junto con la práctica de actividad física, para ayudar a preservar la masa muscular.

“No existe una cantidad única recomendada para todas las personas. La indicación debe considerar la edad, el peso, la actividad física y las condiciones de salud. Quienes tienen enfermedad renal, por ejemplo, necesitan una orientación individualizada”, advierte Valderrama.

Además, una revisión sistemática con metaanálisis publicada en la revista Nutrition Research mostró que consumir proteína de suero de leche (whey protein) antes de las comidas puede ayudar a reducir el aumento de glucosa en sangre en personas con diabetes tipo 2 leve o bien controlada. Sin embargo, los investigadores señalaron que todavía se necesitan estudios más amplios para confirmar estos resultados.

5. “Es necesario eliminar los carbohidratos de la alimentación”

MITO. Las personas con diabetes no necesitan eliminar por completo los carbohidratos de su alimentación. Sin embargo, es importante prestar atención tanto a la cantidad como a la calidad de estos alimentos, ya que ambos factores influyen en los niveles de glucosa en sangre.

La recomendación general es priorizar fuentes ricas en fibra, como cereales integrales, legumbres, frutas y verduras, y reducir el consumo de carbohidratos refinados y azúcares añadidos.

La cantidad y la distribución de los carbohidratos a lo largo del día deben adaptarse a cada persona, teniendo en cuenta sus necesidades nutricionales, el tratamiento y sus hábitos cotidianos, de acuerdo con las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes (ADA).

6. “Saltearse las comidas ayuda a controlar la glucemia”

MITO. Pasar largos períodos sin comer no es una estrategia recomendada para todas las personas con diabetes, ya que puede aumentar el riesgo de hipoglucemia, especialmente en quienes utilizan insulina o determinados medicamentos, como las sulfonilureas, que estimulan la producción de insulina en el organismo.

“Además, pasar muchas horas sin comer puede aumentar la sensación de hambre y dificultar el control de las porciones en las comidas siguientes. Por eso, los horarios y la frecuencia de las comidas deben adaptarse a cada persona, teniendo en cuenta su tratamiento, su rutina y las recomendaciones de su equipo de salud”, concluye la nutricionista.