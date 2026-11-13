Fuerte caída del empleo asalariado: 15 meses en baja y boom del monotributo

El mercado laboral argentino exhibió en agosto de 2026 una marcada divergencia entre las distintas modalidades de contratación: mientras el empleo asalariado registrado volvió a retroceder con una pérdida neta de 13.640 puestos de trabajo, el régimen de monotributo anotó su mayor expansión mensual en los últimos 19 meses al incorporar 19.046 nuevos aportantes.

De acuerdo con el informe oficial difundido este viernes 13 de noviembre por la Secretaría de Trabajo, elaborado sobre la base del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el total de trabajadores registrados en todo el país se ubicó en 12.733.000 personas. La cifra refleja una contracción interanual del 1%, equivalente a 126.400 ocupados formales menos que en agosto de 2025.

#inflación 💸📈 Costo de vida por las nubes: una familia ya necesita $ 1.690.000 por mes para no ser pobre El INDEC informó que un hogar de cuatro integrantes necesitó ingresos por $ 1.690.000 durante octubre para superar el umbral de pobreza. La Canasta Básica Total aumentó 3,5% en apenas un mes, por encima de la inflación general del 2,2%. 📌 Canasta Básica Total: subió 3,5% mensual y 39,2% interanual. 📌 Umbral de pobreza: $ 1.690.000 para una familia tipo de cuatro integrantes. 📌 Canasta Básica Alimentaria: aumentó 3,1% en octubre y 39,9% interanual. 📌 Umbral de indigencia: la misma familia necesitó $ 761.261 solamente para cubrir sus necesidades alimentarias básicas. 🛒 El dato muestra que durante octubre los gastos esenciales avanzaron con bastante más fuerza que el nivel general de precios: mientras la inflación fue del 2,2%, la canasta que determina la línea de pobreza trepó 3,5%. 😣 La CBT no contempla únicamente alimentos: también incorpora bienes y servicios indispensables como indumentaria, transporte, salud y educación. La CBA, en cambio, determina el ingreso mínimo necesario para cubrir los requerimientos alimentarios y no caer en la indigencia. 👉 https://t.co/HktAMZTQAk 💬 ¿Los ingresos de los hogares pueden seguirle el ritmo a este aumento del costo de vida? #INDEC #Pobreza #CanastaBásica #Inflación #CostoDeVida #Economía #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 12, 2026

Quince meses de retroceso en el empleo asalariado

El segmento en relación de dependencia cayó un 0,1% mensual y encadenó así 15 meses consecutivos de retracción,con un saldo negativo de 157.800 asalariados menos en la comparación interanual. El desglose por sectores mostró caídas generalizadas:

Sector privado: Perdió 7.573 puestos en agosto (-0,12% respecto de julio) y acumuló una baja interanual de 132.000 trabajadores (-2,1%).

Sector público: Se redujo en 5.420 cargos (-0,16% mensual).

Casas particulares: Registró 647 trabajadores menos (-0,15% mensual).

Por rama de actividad, la industria manufacturera y el comercio concentraron el grueso del deterioro al ceder cerca de 7.000 empleos en conjunto durante el mes; en particular, la actividad fabril sumó 22 meses seguidos de caída formal. En el extremo opuesto, solo cinco rubros ampliaron su dotación frente a julio: pesca (+2%), agricultura y ganadería(+0,3%), servicios sociales y de salud (+0,2%), suministro de electricidad, gas y agua (+0,2%) y enseñanza (+0,2%).

El monotributo impulsó al trabajo independiente

En sentido inverso al empleo asalariado, el trabajo independiente creció un 0,6% mensual, traccionado exclusivamente por las altas en el régimen simplificado general:

Monotributo: Avanzó un 0,9% en agosto con 19.046 nuevos inscriptos y alcanzó un incremento interanual del 3,4% (73.100 aportantes más que un año atrás), la mayor suba interanual del año.

Otras categorías independientes: El desempeño del monotributo tradicional compensó las bajas verificadas en el monotributo social, que retrocedió un 1,2% (-2.547 personas), y en el régimen de autónomos, que disminuyó un 0,2% (-808 aportantes).

El crecimiento de las inscripciones coincidió además con un mes de cambios operativos en el esquema tributario: en agosto entraron en vigencia los pagos con los nuevos valores de cuotas y topes de facturación tras la actualización del 16,8% por inflación, luego del cierre del plazo de recategorización semestral ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).