Fundación Suma Veritas reúne a referentes globales del liderazgo femenino en CABA

La ciudad de Buenos Aires será sede los próximos martes 17 y miércoles 18 de noviembre del Global Women Leadership Summit 2026, un encuentro internacional impulsado por la Fundación Suma Veritas que convocará a referentes empresariales, especialistas y autoridades de distintos países en el .

Las actividades se desarrollarán de 9:00 a 14:00 con participación gratuita y cupos limitados, y quienes asistan a ambas jornadas recibirán un certificado oficial de participación. Según informaron los organizadores, la iniciativa apunta a promover el liderazgo femenino como motor de desarrollo económico, social e institucional mediante alianzas estratégicas y cooperación internacional.

A lo largo de las dos jornadas, el cronograma combinará paneles de debate sobre financiamiento, gestión, educación, salud, innovación, sostenibilidad, derechos humanos y uso ético de la inteligencia artificial, junto con rondas internacionales de negocios orientadas a generar vínculos comerciales y proyectos conjuntos.

Apertura institucional y presencia internacional

El acto inaugural contará con las palabras de la legisladora porteña Patricia Glize y de la presidenta de la Fundación Suma Veritas, Graciela De Oto. Además, participará una delegación oficial de la República Dominicana integrada por tres viceministras:

Miriam Estela Guzmán de Tejada , viceministra de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura.

Lidia Encarnación , viceministra del Ministerio de la Presidencia.

Anabelca María Mena, viceministra de Fomento a la Agroindustria, Comercio y Mipymes.

Cronograma de los ocho paneles temáticos

El programa académico y empresarial del encuentro se estructurará en ocho mesas de trabajo con disertantes nacionales e internacionales:

Alianzas globales para el liderazgo femenino (en inglés): Angela McLeod, Nikki de Pina y Marcelo Scaglione.Moderación: Marta Arleo. Capital para crecer: Digna Luz Paulino Paniagua, Cristina Álvarez Rodríguez y Hugo Dias Lourenco.Moderación: Carolina Vieira. Salud y bienestar para emprender y crecer: Lorena Giannoni, Helena Davonis y Jazmine Aidar Álvarez.Moderación: Dorana Carrera Ortiz. Alianzas para el desarrollo sostenible (en español): Liliana Castro, Ana Lucía Calderón y Kattia Lizzette Vasconcelos Vásquez. Moderación: Andrea Bevans. Liderar para dejar huella: Mónica Martínez Vargas, Ivana Picallo y Cristina Devoto. Moderación: Clara Vega. Educación para transformar en la era de la IA: Presentación institucional de Gabriel Pirato Mazza; disertaciones de Miguel Ángel Olivo Gonzales, Ana María Moll y Laura Lewin. Moderación: Marta Lescano. Liderazgo, derechos y transformación: Ivonne Gaytán Bertruy, Mónica Burlón y Soledad Vinelli. Moderación:J ulia Paraván. Emprendimiento, agronegocios y oportunidades de mercado: Claudia Helena Serje Jiménez, Neris Ramos Acevedo y Piedad Guzmán. Moderación: Valeria Restagno.

Premios y reconocimientos Honoris Causa

Como cierre de las actividades, la organización realizará una ceremonia de distinción a trayectorias con impacto comunitario y empresarial. En ese marco, se entregarán los premios “Mujeres que transforman” y se otorgarán 15 reconocimientos Doctor Honoris Causa.